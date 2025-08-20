明報新聞網
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸。法官陳仲衡昨在高院第三天引導陪審團指出，「共謀者原則」下若有獨立證據令陪審團肯定個別被告正參與涉案串謀，便可引用其他被告發出的對話信息內容指證該被告，並藉此判斷事件的規模與性質。控方就被告提出多項獨立證據，包括涉案宏創坊單位儲放大量炸藥、多名被告出入涉案單位，且在巴域街休憩處舉行會議等。

首兩被告單位均藏炸藥 7人曾開會

陳官引導陪審團指出，一般情况下，個別被告毋須為其他被告的言行負責，惟當有獨立證據令陪審團肯定個別被告參與涉案串謀，便可在「共謀者原則」下引用其他被告發出的Telegram信息指證該被告。

案中首7名被告疑涉及串謀犯對訂明標的爆炸罪，陳官總結控方就7人提出的獨立證據。首被告何卓為租用宏創坊503室，單位與次被告李嘉濱租用的1008室均藏有TATP等炸藥。何曾在巴域街休憩處與另6名被告開會，何被捕後手機內被擷取與爆炸有關的影片及他購買硫磺的照片。而明愛醫院事件當日，閉路電視攝錄李身處現場。李被攝錄曾將一個行李箱搬進單位，警方事後於該行李箱搜出大量炸藥原材料。

陳官續指出，第三被告吳子樂及第六被告張琸淇有出入涉案單位。警方於503室拘捕兩人，張琸淇的手機信息顯示當時與男友在單位候命。第四被告張家俊家中被搜出引線匣，警方亦在張家俊的電腦擷取「墓碑炸彈」設計圖。第五被告楊怡斯在羅湖站車廂事件當日，由住所前往羅湖口岸，未過境便返回羅湖站往九龍方向月台。第七被告何培欣協助何卓為處理硫磺。

第八被告控圖製炸藥 考慮足否證意圖

至於沒涉及串謀的第八被告周皓文，獨自被控「企圖製造炸藥」罪。陳官就該罪的控罪元素引導稱，當任何人製造爆炸品而未能證明有合法目的，即屬違法。陪審團就本案毋須考慮有否合法目的，而是考慮控方能否證明周的犯罪意圖。另外，「企圖」指行為超出預備階段，若陪審團認為周的行為停留在預備階段，則未能構成罪行。

【案件編號：HCCC 186/22】

