官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起

據控方於其中一項勾結罪的指控，「重光」為國際游說組織，由「攬炒巴」劉祖廸及曾參與「G攬眾籌」登報計劃的李宇軒於2019年成立，作為「重光」主腦的黎智英會透過Mark Simon和陳梓華執行或轉達指示。控方又稱，「重光」後來受招攬加入呼籲制裁內地及香港的IPAC。

稱勾結協議不遲於2020訂 黎晤劉祖迪

控方副刑事檢控專員周天行昨指出，上述勾結罪的協議於2019年8月「G攬眾籌」發起時訂立，因「G攬」提出尋求制裁等訴求，黎亦曾墊支350萬港元登報費。周說，若法庭不接納協議於2019年8月訂立，該協議最遲於翌年1月黎、陳梓華和劉祖廸在台灣見面時形成。周引述證供稱，黎曾在該會面提出「支爆」和「國際游說4階段」。

駁不知IPAC說法 黎所收信息曾提

周天行陳辭期間，法官杜麗冰提到，黎智英供稱對「重光」無認知，關注黎跟「重光」的關係。周指出，Mark Simon跟李宇軒和陳梓華有聯繫，而Simon一直代表黎行事，「我們要透過Mark Simon把各點連在一起」。黎亦供稱庭上才首次聽聞IPAC，周引述證供反駁，「香港監察」創辦人羅傑斯曾向黎發信息提及IPAC，認為黎知悉IPAC存在。

另一方面，昨日較早時周天行指出，辯方於書面結案陳辭引述證供時，選擇地挑選對其有利的部分。周舉例，辯方稱時任《蘋果》社長張劍虹確認《港區國安法》訂立後《蘋果》整體政策是不觸犯《國安法》，但張也曾澄清，《蘋果》無書面政策或指示指明員工不應違法。

黎方指不應結案回應辯方 控：錯引須提

代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻指出，根據刑事法典籍，控方不被允許在口頭結案陳辭階段回應辯方就事實議題的分析。周說，若辯方錯引證供，他必須告知法庭。此外，代表《蘋果》3間公司的大律師王國豪前天（18日）一度打斷控方陳辭，杜官昨提醒王勿打斷陳辭，王在庭上致歉。

（黎智英案）