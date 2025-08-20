明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起

【明報專訊】控方昨日就牽涉《蘋果日報》的煽動和勾結罪陳辭完畢，開始就有關「重光團隊」（SWHK）和「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），以及從犯證人李宇軒的勾結罪陳辭。法官詢問，黎智英早前稱對「重光」沒有認知，應該如何理解黎跟「重光」的關係？控方說，黎助手Mark Simon一直代表黎行事，而Simon跟創立「重光」的李宇軒等人有聯繫，認為可透過Simon「把各點連在一起」。

據控方於其中一項勾結罪的指控，「重光」為國際游說組織，由「攬炒巴」劉祖廸及曾參與「G攬眾籌」登報計劃的李宇軒於2019年成立，作為「重光」主腦的黎智英會透過Mark Simon和陳梓華執行或轉達指示。控方又稱，「重光」後來受招攬加入呼籲制裁內地及香港的IPAC。

稱勾結協議不遲於2020訂 黎晤劉祖迪

控方副刑事檢控專員周天行昨指出，上述勾結罪的協議於2019年8月「G攬眾籌」發起時訂立，因「G攬」提出尋求制裁等訴求，黎亦曾墊支350萬港元登報費。周說，若法庭不接納協議於2019年8月訂立，該協議最遲於翌年1月黎、陳梓華和劉祖廸在台灣見面時形成。周引述證供稱，黎曾在該會面提出「支爆」和「國際游說4階段」。

駁不知IPAC說法 黎所收信息曾提

周天行陳辭期間，法官杜麗冰提到，黎智英供稱對「重光」無認知，關注黎跟「重光」的關係。周指出，Mark Simon跟李宇軒和陳梓華有聯繫，而Simon一直代表黎行事，「我們要透過Mark Simon把各點連在一起」。黎亦供稱庭上才首次聽聞IPAC，周引述證供反駁，「香港監察」創辦人羅傑斯曾向黎發信息提及IPAC，認為黎知悉IPAC存在。

另一方面，昨日較早時周天行指出，辯方於書面結案陳辭引述證供時，選擇地挑選對其有利的部分。周舉例，辯方稱時任《蘋果》社長張劍虹確認《港區國安法》訂立後《蘋果》整體政策是不觸犯《國安法》，但張也曾澄清，《蘋果》無書面政策或指示指明員工不應違法。

黎方指不應結案回應辯方 控：錯引須提

代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻指出，根據刑事法典籍，控方不被允許在口頭結案陳辭階段回應辯方就事實議題的分析。周說，若辯方錯引證供，他必須告知法庭。此外，代表《蘋果》3間公司的大律師王國豪前天（18日）一度打斷控方陳辭，杜官昨提醒王勿打斷陳辭，王在庭上致歉。

（黎智英案）

相關字詞﹕對華政策跨國議會聯盟（IPAC） 重光團隊 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 黎智英案

上 / 下一篇新聞

「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會