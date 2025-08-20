明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨續結案陳辭。控方表示，黎智英藉成立英文版引起國際社會關注，並主宰當中內容，即使後來還押，仍繼續擔當《蘋果》「舵手」。控方又稱黎知悉自己受國際關注和支持，法官李運騰質疑控方例子屬傳聞證供，不能提供事實基礎，「100個人說相同的話，就等於是事實嗎？」法官杜麗冰則問，不管是否事實，控方的意思是這些例子可作為背景資料，顯示黎的認知？控方同意。

稱黎指示英文版不用持平 顯主宰

控方昨先就牽涉黎智英和《蘋果》的串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪的證供部分陳辭，其後分析餘下一項黎與從犯證人李宇軒、陳梓華等共同被控的勾結罪（見另稿）。律政司副刑事檢控專員周天行援引證供稱，黎智英期望成立英文版能吸引外國政治人物如時任美國副總統彭斯訂閱，令他們關注香港事務，繼而作為《蘋果》的政治保護。黎會為英文版貢獻，從個人專欄精選文章翻譯，指示報道不用持平，應集中「黃營」觀點；當時任英文版執行總編輯馮偉光建議加入國際新聞，黎稱不用，可見他主宰（dictate）英文版內容。

控方續稱，即使《港區國安法》實施以至黎被捕還押，他作為《蘋果》「舵手」角色無變，仍繼續參與涉案串謀協議。黎在節目「Live Chat with Jimmy Lai」聲言邀請美軍前副參謀長基恩等人對話會惹上大麻煩，但他不能退縮。此外，時任社長張劍虹供稱探監時曾問《蘋果》應否結業，黎表明應「做到畀人冚為止」。

控方認為黎智英知悉自己的節目、文章和訪問獲國際社會關注甚至支持，舉例其助手Mark Simon曾發信息稱，彭斯等美國高級官員閱過黎在《華爾街日報》的文章。法官李運騰問，控方不依賴共謀者原則，如何肯定黎知道自己受關注，又問這是否屬傳聞證供，而傳聞證供「不會為你提供事實基礎」。控方稱案中不止一個例子顯示黎的認知。

刻意繪「錯處」製假象 讓外部勢力制裁

控方並稱，黎透過接受外媒訪問作為工具，鼓勵對港敵對行動，例如提議以人權議題作為貿易談判的條件。李官不解為何屬敵對行動，形容「你的範圍似乎很廣」。控方解釋，談判應圍繞貿易議題，任何無關的事宜或影響內地的經濟利益，同時重申應視乎背景和實際情况理解。

控方歸納證供時形容，黎智英透過「精心設計」，刻意描繪內地和香港的「錯處」，製造假象，最終目的始終是讓外部勢力對制裁內地及香港。李官說，「明顯地第一被告（黎）不是中共的朋友」，但控方是否需要確立黎知悉自己刻意製造「假象」？控方說不用。李官再問，控方是否認為，黎可透過稱呼中共為「世界的敵人」，意味中共需要受懲罰，藉此間接尋求制裁等行動？控方同意。

指刊物不公允 議題無提解決方案

就串謀發布煽動刊物罪，控方稱涉案刊物屬不公允、不合理的攻擊，亦無就談及的議題提供解決方案。法官杜麗冰舉例，若就「水的問題」（water problem）撰寫批判文章，是否需提供解決方案？控方認為不必，惟根據法例，提出「補救方法」可構成辯解。李官打趣道，有涉案文章提出撤回《逃犯條例》，「不就是解決方案的一種嗎？」控方回應，串謀延續至2021年6月，其後補充，應根據刊物內容判斷它們是否具煽動意圖，毋須理會發布動機。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會