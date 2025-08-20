控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例

稱黎指示英文版不用持平 顯主宰

控方昨先就牽涉黎智英和《蘋果》的串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪的證供部分陳辭，其後分析餘下一項黎與從犯證人李宇軒、陳梓華等共同被控的勾結罪（見另稿）。律政司副刑事檢控專員周天行援引證供稱，黎智英期望成立英文版能吸引外國政治人物如時任美國副總統彭斯訂閱，令他們關注香港事務，繼而作為《蘋果》的政治保護。黎會為英文版貢獻，從個人專欄精選文章翻譯，指示報道不用持平，應集中「黃營」觀點；當時任英文版執行總編輯馮偉光建議加入國際新聞，黎稱不用，可見他主宰（dictate）英文版內容。

控方續稱，即使《港區國安法》實施以至黎被捕還押，他作為《蘋果》「舵手」角色無變，仍繼續參與涉案串謀協議。黎在節目「Live Chat with Jimmy Lai」聲言邀請美軍前副參謀長基恩等人對話會惹上大麻煩，但他不能退縮。此外，時任社長張劍虹供稱探監時曾問《蘋果》應否結業，黎表明應「做到畀人冚為止」。

控方認為黎智英知悉自己的節目、文章和訪問獲國際社會關注甚至支持，舉例其助手Mark Simon曾發信息稱，彭斯等美國高級官員閱過黎在《華爾街日報》的文章。法官李運騰問，控方不依賴共謀者原則，如何肯定黎知道自己受關注，又問這是否屬傳聞證供，而傳聞證供「不會為你提供事實基礎」。控方稱案中不止一個例子顯示黎的認知。

刻意繪「錯處」製假象 讓外部勢力制裁

控方並稱，黎透過接受外媒訪問作為工具，鼓勵對港敵對行動，例如提議以人權議題作為貿易談判的條件。李官不解為何屬敵對行動，形容「你的範圍似乎很廣」。控方解釋，談判應圍繞貿易議題，任何無關的事宜或影響內地的經濟利益，同時重申應視乎背景和實際情况理解。

控方歸納證供時形容，黎智英透過「精心設計」，刻意描繪內地和香港的「錯處」，製造假象，最終目的始終是讓外部勢力對制裁內地及香港。李官說，「明顯地第一被告（黎）不是中共的朋友」，但控方是否需要確立黎知悉自己刻意製造「假象」？控方說不用。李官再問，控方是否認為，黎可透過稱呼中共為「世界的敵人」，意味中共需要受懲罰，藉此間接尋求制裁等行動？控方同意。

指刊物不公允 議題無提解決方案

就串謀發布煽動刊物罪，控方稱涉案刊物屬不公允、不合理的攻擊，亦無就談及的議題提供解決方案。法官杜麗冰舉例，若就「水的問題」（water problem）撰寫批判文章，是否需提供解決方案？控方認為不必，惟根據法例，提出「補救方法」可構成辯解。李官打趣道，有涉案文章提出撤回《逃犯條例》，「不就是解決方案的一種嗎？」控方回應，串謀延續至2021年6月，其後補充，應根據刊物內容判斷它們是否具煽動意圖，毋須理會發布動機。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）