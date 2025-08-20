多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險

逾半受訪醫患用WhatsApp溝通

消委會去年6至8月問卷訪問14個遙距醫療服務提供者，有10個商家使用第三方平台或通訊工具提供服務，使用自行開發通訊工具的只有3個商家，當中亦只有一個表示其工具已獲私隱保障認證。有3個商家稱病人通過送遞服務領取藥物時，毋須出示身分證明。

調查亦顯示，各有逾四成受訪消費者及中西醫都擔心使用通訊工具時，「診症過程可能被追蹤或監視」；近三成消費者同時憂通訊工具會收集過多個人及付款資料。消委會消費保障政策、商營手法及申訴小組主席余承章稱，現時遙距醫療服務對病人資料及私隱保障不足，消費者傳送個人及健康資料時，若缺乏足夠措施保護，資料或暴露於網絡安全風險中，例如未經授權的資料存取、追蹤或使用等。

消委會建議政府透過自願認證機制，鼓勵遙距平台及通訊工具符合數據安全和私隱保障要求，加強保護消費者私隱，亦鼓勵私營醫療機構和中西醫與第三方服務提供者簽訂服務協定，提升服務並約束他們遵守績效標準，例如數據保障、保密、用戶支援、存取權限、法律責任條款。

（消委報告）