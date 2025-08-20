另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情

陣中擁有英格蘭籍射手艾雲東尼、前曼城翼鋒馬列斯等球星的吉達艾阿里，在希拉爾退賽後獲邀頂上出戰沙超盃。年僅37歲的主帥謝素歡迎這個突如其來的機會，明言東征目標明確，「在香港目的並非觀光，任務只有捧盃」。巴西籍射手羅拔圖法明奴離隊後，曾效力車路士的塞內加爾門將艾度亞文迪今夏接過艾阿里隊長臂章，他談到本港近日天氣持續不穩，但作戰心態未損，「我們很期待在香港獻技，儘管天氣並非最理想，但這不是交出糟糕表現的藉口」。

「球迷酒店默默守候 甚至認出每人」

至於今夏花費6825萬歐元（約6.21億港元）購入意大利國腳前鋒列迪古的艾卡迪沙，西班牙籍主帥米歇爾則對賽會邀請艾阿里遞補參賽有微言，「令人意外的是希拉爾退賽之後，我們理應直入決賽」。比利時籍門將卡斯迪爾斯則大讚香港球迷熱情令人感動，「當我們到達酒店時，看見不少球迷默默守候，甚至認出每名球員，感覺相當美好」。