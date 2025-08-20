明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情

【明報專訊】沙超盃今晚8時在大球場迎來另一場4強，應屆亞冠精英聯賽盟主吉達艾阿里將與上季沙特聯殿軍艾卡迪沙爭入決賽。艾阿里這次在國內班霸希拉爾退賽下遞補出戰，德國籍少帥馬泰斯謝素賽前記招強調球隊這次來港目的並非觀光，冠軍獎盃志在必得；艾卡迪沙門將卡斯迪爾斯則大讚香港球迷熱情，使他嚮往。

陣中擁有英格蘭籍射手艾雲東尼、前曼城翼鋒馬列斯等球星的吉達艾阿里，在希拉爾退賽後獲邀頂上出戰沙超盃。年僅37歲的主帥謝素歡迎這個突如其來的機會，明言東征目標明確，「在香港目的並非觀光，任務只有捧盃」。巴西籍射手羅拔圖法明奴離隊後，曾效力車路士的塞內加爾門將艾度亞文迪今夏接過艾阿里隊長臂章，他談到本港近日天氣持續不穩，但作戰心態未損，「我們很期待在香港獻技，儘管天氣並非最理想，但這不是交出糟糕表現的藉口」。

「球迷酒店默默守候 甚至認出每人」

至於今夏花費6825萬歐元（約6.21億港元）購入意大利國腳前鋒列迪古的艾卡迪沙，西班牙籍主帥米歇爾則對賽會邀請艾阿里遞補參賽有微言，「令人意外的是希拉爾退賽之後，我們理應直入決賽」。比利時籍門將卡斯迪爾斯則大讚香港球迷熱情令人感動，「當我們到達酒店時，看見不少球迷默默守候，甚至認出每名球員，感覺相當美好」。

相關字詞﹕艾度亞文迪 米歇爾 卡斯迪爾斯 馬列斯 列迪古 沙特超級盃 艾雲東尼 吉達艾阿里 艾卡迪沙 沙特聯

上 / 下一篇新聞

「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會