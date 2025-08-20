「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢

早早打少一人未示弱 C朗助攻奠勝

據悉賽前3小時已有過千人聚集艾納斯入住的香港麗晶酒店外，只為親睹C朗乘搭的大巴駛離酒店一刻。大球場佈滿身穿C朗不同球隊球衣的球迷猶如主場，而北看台亦有專程遠道支持伊蒂哈德的西亞球迷群吶喊助威。

雙方昨仗皆強陣出擊，艾納斯正選除了C朗與文尼，還有祖奧菲歷斯及京士利高文等新兵；上屆沙特聯盟主伊蒂哈德亦有賓施馬、前車路士中場尼高路簡迪及前利物浦中場法賓奴等球星悉數「擔正」。

C朗作為全場焦點，一舉一動均受觀眾關注。艾納斯步出球場熱身時即獲歡呼聲恭迎，甚至模仿其招牌入球慶祝叫聲「Siu」。C朗每次插花及射門，均引起全場哄動。艾納斯10分鐘憑文尼接應傳中禁區內車身窩利先開紀錄，伊蒂哈德只讓落後持續6分鐘，由穆沙迪亞比突破越位後橫傳予貝雲積撞入空門扳平。文尼25分鐘因爭搶時踩中伊蒂哈德門將艾薩基迪，球證經視像裁判（VAR）覆核後出示紅牌驅逐離場。艾納斯少踢一人戰力未減，C朗39分鐘窄位勁射被撲出，44分鐘主射罰球越過人牆但高出，半場各一言和。

插花射門均哄動 離場脫球衣獻球迷

換邊後61分鐘，C朗衝前擺脫對手後未貪功，單刀橫傳菲歷斯射入空門，旁證原示意越位，球證經VAR覆核後裁定入球有效，讓菲歷斯取得今夏加盟以來首個入球。菲歷斯66分鐘再把皮球送入網，球證翻看VAR後指C朗侵犯伊蒂哈德的法賓奴在先改判無效。艾納斯終維持2：1勝局，決賽對手將是今晚8時吉達艾阿里鬥艾卡迪沙之勝方。

完場後數名球迷欲衝入球場靠近C朗不果，而C朗相當識做，離場時脫下球衣拋上看台，一名幸運男球迷搶得後興奮得即時穿上。

艾納斯少踢一人仍能擊敗伊蒂哈德，主帥佐治捷西斯賽後認同球迷如將大球場轉化成艾納斯主場，希望決賽能繼續有這優勢，「我相信今（昨）晚八成球迷是為C朗而來。在葡萄牙，人們都未意識到他在全球的影響力。我作為他同鄉，能執教他是我的榮幸。希望決賽繼續座無虛席，大家同時為艾納斯和C朗助威」。伊蒂哈德主帥白蘭斯稱此戰在潮濕天氣作戰倍添難度，承認球隊不懂把握人數優勢。

今次賽事主辦方森立體育今年2月中成立，6月在灣仔伊館舉行「推動大灣區桌球文化挑戰賽—洺城盃」。首席執行官梁帥聰日前出席賽前記招稱，期望沙超盃能聚首全球球迷，促進本地旅遊業及帶動經濟，會竭盡全力確保賽事圓滿舉行。

