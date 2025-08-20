明報新聞網
港聞

港聞二

免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，與丈夫被控不誠實取用電腦及洗黑錢等24罪，案件昨日在區域法院續審，首被告蔡淑梅首日出庭自辯。她說根據行醫30多年經驗，診症兩三分鐘足以透過求診者眼神、聲線等，按政府指引判斷有否「疫苗恐懼」，以及注射疫苗是否弊多於利。

稱行醫30年 兩三分鐘夠判斷

控方日前完成舉證後，暫委法官勞潔儀裁定案件表證成立。蔡昨接受辯方主問時稱，自1986年起在佐敦、油麻地開診所，至2021年1月為節省交通時間，診所改在元朗寓所附近。

新冠疫苗接種計劃於同年2月下旬展開。蔡說身為醫生有社會責任，希望疫情快點完結，所以當時積極參與疫苗資助計劃。她憶述計劃初期預約注射疫苗者眾，但2022年3月起，她留意不少人因注射疫苗後出現副作用而求醫，例如濕疹、心肌炎等，而尋求「疫苗諮詢」亦增加，感覺與「疫苗通行證」政策有關。

蔡說會先閱讀尋求「疫苗諮詢」者的病歷，然後留意其眼神、聲線、呼吸所流露的心理狀態，接着詢問為何不宜注射疫苗，例如有長期病、想起疫苗就會頭痛、失眠、疑神疑鬼等，繼而按政府指引，判斷是否因疫苗恐懼或其他因素，注射疫苗對求診者身心弊多於利。

她承認沒有使用「精神疾病診斷及統計手冊」，但認為「恐懼」非精神科專有名詞，意思是不合常理地逃避，並影響日常生活，而只為獲豁免打針花長時間排隊是重要考慮。據她行醫30多年經驗，又多次做類似諮詢，兩三分鐘足以判斷疫苗對其利弊。

曾收免針者感謝信

稱有責減求診者痛苦

辯方又呈上獲發免針紙病人寫給蔡的感謝信，蔡對令病人開心表示感恩，「是行醫生涯的高峯」，強調發出逾1.4萬張免針紙，只為履行醫生減少求診者痛苦的責任，絕無任何不誠實意圖。

蔡在控方盤問下表示，2022年4月與丈夫、即次被告白偉雄（64歲，退休人士）開設花旗銀行的聯名戶口，是因為怕麻煩。她平日完成一天診症後，會將所收現金交丈夫處理，開聯名户口可便利丈夫，不影響報稅時準確申報診所收支。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】

