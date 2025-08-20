明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信

【明報專訊】廣播處長關婉儀偕港台「太陽計劃2025」學生交流團昨日起開始杭州之旅，包括參觀內地科企巨擘、「杭州六小龍」之一的強腦科技。有使用該公司智能仿生義肢的「體驗官」向本報表示，最關注智能假肢的安全性能，現時使用強腦智能義肢令他一定程度找回以往生活狀態和自信，希望是次訪問能鼓勵有興趣的港生投身相關領域，進一步完善智能義肢技術。

來自廣東的林韻約在13歲時助家人農忙時觸及高壓電纜，失去右腿，曾嘗試國內外研發的多款機械義肢，效果皆未如理想。他說自己的舊義肢很「跛」，行走速度慢、步態奇怪，即使穿長褲仍會引來異樣目光；另外舊義肢還常令他無故跌倒，形容為殘疾人帶來巨大心理打擊，是「二次損傷」。

昔裝機械義肢 步姿怪招目光

強腦科技致力大腦和外部設備之間建立信號傳送通路，研發非侵入式腦機接口技術連接智能仿生手和腿，為殘疾人康復、孤獨症（港稱自閉症）等腦疾病提供解決方案，現在浙江為部分殘疾人「體驗官」免費安裝智能義肢，而林韻是其中之一。他說，強腦仿生腿能實現雙腿交替行走，若穿長褲行街，極少人注意到他是殘疾，有關技術能幫助殘疾人找回原本的生活狀態和自信。

作為智能膝關節體驗官，林亦參與了下肢部分的研究，曾在研發過程中從使用者角度就義肢安全性提出建議。他說現時仿生腿仍有很多進步空間，冀前來參觀的香港學生受到啟發，投身智能義肢開發。

非入侵式腦機接口助腦疾康復

強腦科技戰略生態合作和香港業務負責人譚剛表示，公司希望通過大規模應用高精度的非侵入式腦機接口，推動殘疾人康復、腦疾病康復與腦健康管理，除幫助他們恢復身體機能，還有機會為其創造平等生活機會，重新融入社會。他透露除仿生手和腿外，還研發了面向孤獨症兒童、注意力問題人群及中老年認知障礙人群的康復系統，冀為不同群體提供個性化的干預。

交流團昨亦參觀阿里巴巴訪客中心，了解如何運用人工智能及如何兌現環境責任，又到訪杭州未來科技城展館，了解杭州在智慧城市、人工智能等領域發展。

上 / 下一篇新聞

「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會