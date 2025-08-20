港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信

來自廣東的林韻約在13歲時助家人農忙時觸及高壓電纜，失去右腿，曾嘗試國內外研發的多款機械義肢，效果皆未如理想。他說自己的舊義肢很「跛」，行走速度慢、步態奇怪，即使穿長褲仍會引來異樣目光；另外舊義肢還常令他無故跌倒，形容為殘疾人帶來巨大心理打擊，是「二次損傷」。

昔裝機械義肢 步姿怪招目光

強腦科技致力大腦和外部設備之間建立信號傳送通路，研發非侵入式腦機接口技術連接智能仿生手和腿，為殘疾人康復、孤獨症（港稱自閉症）等腦疾病提供解決方案，現在浙江為部分殘疾人「體驗官」免費安裝智能義肢，而林韻是其中之一。他說，強腦仿生腿能實現雙腿交替行走，若穿長褲行街，極少人注意到他是殘疾，有關技術能幫助殘疾人找回原本的生活狀態和自信。

作為智能膝關節體驗官，林亦參與了下肢部分的研究，曾在研發過程中從使用者角度就義肢安全性提出建議。他說現時仿生腿仍有很多進步空間，冀前來參觀的香港學生受到啟發，投身智能義肢開發。

非入侵式腦機接口助腦疾康復

強腦科技戰略生態合作和香港業務負責人譚剛表示，公司希望通過大規模應用高精度的非侵入式腦機接口，推動殘疾人康復、腦疾病康復與腦健康管理，除幫助他們恢復身體機能，還有機會為其創造平等生活機會，重新融入社會。他透露除仿生手和腿外，還研發了面向孤獨症兒童、注意力問題人群及中老年認知障礙人群的康復系統，冀為不同群體提供個性化的干預。

交流團昨亦參觀阿里巴巴訪客中心，了解如何運用人工智能及如何兌現環境責任，又到訪杭州未來科技城展館，了解杭州在智慧城市、人工智能等領域發展。