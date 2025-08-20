明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行

【明報專訊】正就販毒案服刑的20歲青年，另涉2020年3月與友人策劃製造汽油彈，在悼念周梓樂的集會後燒毁警車，經審訊裁定一項串謀縱火罪成。他昨於區域法院判囚4年，其中兩年刑期與販毒案分期執行。法官表示，被告的角色不止前線步兵，更是中游策劃者和推手，負責招兵買馬。法官斥他心腸歹毒，利用行動助長「暴徒」氣焰，旨在火上加油。

官斥歹毒 長「暴徒」氣焰

被告施瀚榮（現20歲，案發時15歲）2020年11月販運近一公斤毒品，早前在高院判囚12年10個月，昨就汽油彈案在區院判刑。暫委法官蘇文隆表示，被告與友人黎明耀協議在周梓樂集會完結時，在觀塘海濱向警車丟汽油彈，此等縱火行為一般判囚4年以上。

蘇官表示，被告不但想投擲普通汽油彈，更製造殺傷力更大的特強汽油彈，例如黎明耀在WhatsApp信息表明「爆嗰下火球起碼都兩層樓高」，被告回覆「正常爆炸力都勁啲」。蘇官斥兩人心腸歹毒險惡，將量刑提升至監禁4年半。蘇官進一步說，案發時香港經歷多區暴動，被告和黎的行動旨在破壞社會，在當時社會背景下罪責更深，遂加刑至5年。

指目標在警員非警車 官加刑

蘇官續稱，被告擔任策劃者角色，他打算分發上萬元報酬、招攬隊員及相約站崗探路，屬有計劃傷害警員身體和生命。蘇官表示，黎明耀提及機動部隊（PTU）的制服不能防火，可見他們「志不在警車，而是傷害警員」，而案發地點由將軍澳轉到觀塘海濱，目的正是造成更大破壞，遂加刑至6年。不過，蘇官考慮計劃無實行，亦無警員受傷，加上被告為警方解鎖手機，減刑至4年半。

蘇官判刑說，被告案發時極年輕，曾因另案判入感化院受訓，但他無珍惜機會改過，考慮整體背景進一步減刑，下令判囚4年。蘇官稱，被告在販毒案刑期超過10年，若要全數執行兩案刑期，或顯得過分嚴苛，因此下令本案4年刑期，其中兩年與販毒案分期執行。

【案件編號：DCCC 927/23】

相關字詞﹕區域法院 串謀縱火 周梓樂墮樓 悼念晚會

上 / 下一篇新聞

「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會