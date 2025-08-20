咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙

兩級樓梯、顛簸不平的山坡、偶爾滑落的碎石，乃梓鍵7歲入讀紅十字會雅麗珊郡主學校後的上學路况。他年幼確診杜興氏肌肉萎縮症（DMD），肌肉隨年歲漸長而退化，9歲開始靠輪椅代步。

沿路危機四伏 雨天需母陪走

他形容通往校舍的「長命斜」危機四伏，途人稀少且路面時有碎石，有時需倒行駛過陡峭坡道，「下雨天不能獨自走那條路，萬一雨衣攝進輪椅車胎，便會整個人翻側」。惟近月暴雨連連，他只能在母親陪同下返學放學，倘大雨突來，只能等母親趕來接送。

這段崎嶇路，梓鍵走了近十載，偶爾聽聞政府、議員等跟進無障礙設施，最終不了了之。3年前，他萌生記錄這段路途的想法，盼引起社會關注，「如果連我們也不發聲的話，就沒有人再講了」。他感激媽媽陪同拍攝，「很慶幸她一直不離不棄，不斷幫我去完成很多不同事情」。

據醫管局資料，DMD患者大多早逝，並在20至40歲死於心臟或呼吸衰竭。梓鍵不諱言患者平均壽命只有18歲，「可能我得番兩年時間」，即使成功爭取或無法受惠，「如果可以幫到他們（師弟妹）都是好事，起碼不需要好似我們那樣，返學返得那麼辛苦」。

港鐵叫車服務 曾等逾句鐘

陪伴梓鍵「風裏來、雨裏去」的陳母說，願能陪梓鍵走得更遠，亦盼望其他殘疾者「在踏入校門前，踏出校門後，都能夠走到一條無障礙道路」。

港鐵為殘疾者提供免費無障礙接駁服務，梓鍵說職員會在殘疾者抵達港鐵站後才協助叫車，最長一次等了逾句鐘，認為等候時間太長、作用不大。立法會議員陳凱欣稱，本港無障礙交通規劃已實施逾廿年，籲當局適時檢視，尤其特殊學校或殘疾宿舍周遭的道路交通，若無法增設無障礙設施，或可考慮遷校至空置校舍。

教育局回覆稱，至今沒接獲該校師生反映校舍外路段不便利殘障學生出行，將與學校保持聯繫並提供支援。局方稱考慮是否重建或重置個別特殊學校視乎多項因素，惟本港土地資源有限，重置並非改善校舍唯一方法，將按需要為學校改裝、改建等。

運輸署稱一直關注該校及復康護理中心附近的無障礙通道設施，惟港鐵藍田站D出口受環境及技術困難所限，未能增設無障礙通道，已建議港鐵公司適時加強無障礙接駁服務，並複檢興建連接茜發道的無障礙通道的可行性。