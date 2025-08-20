明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘

【明報專訊】本港最新失業率上升0.2個百分點至3.7%，為自2022年9至11月以來新高，其中餐飲活動業升幅明顯，增0.4個百分點至6.4%。勞福局長孫玉菡昨稱，補充勞工優化計劃將再推出兩項改善措施，包括下月起申請輸入初級廚師及侍應的飲食業僱主須於本地招聘期間到勞工處就業中心實地招聘，以加強就業配對。有議員相信新措施有助加強本地就業配對，促當局考慮推展至其他工種的外勞申請。

政府統計處昨公布今年5至7月經季節性調整失業率為3.7%，較4至6月的3.5%上升0.2個百分點，失業人數14.5萬，較上期多8800人。同期就業不足率維持1.4%，就業不足人數增加約2600，至約5.5萬。

按行業分析，地基及上蓋工程業最新失業率上升0.6個百分點至7%；餐飲服務活動業上升0.4個百分點至6.4%；零售業及地產業均上升0.3個百分點至5%及2.7%。

孫玉菡：部分原因是畢業生 推外勞專網

孫玉菡評論時表示，最新失業率輕微上升，但同一時期總就業人數增加，料失業人數上升部分是因應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致。孫昨出席活動後見記者時重申上述說法，稱每年暑假均有一批畢業人士想投入職場，「計比率就出現些微升幅」。

孫續稱，補充勞工優化計劃將再推出兩措施，包括增設專題網站展示涉及輸入外勞申請的職缺，另下月起針對飲食業增設要求，申請輸入初級廚師及侍應的僱主須於4周本地招聘期間到勞工處就業中心實地招聘，工友可即場面試，加強就業配對。至於優化計劃的檢討，他稱首批配額去年上半年始批出，料明年初到期，預計明年上半年完成檢討。

勞聯倡新策擴至其他工種

勞工界立法會議員勞聯周小松表示，本地畢業生對失業率有一定影響，惟他們較少投身基層工種，對建造和飲食業失業率影響有限，對說法有保留。他說，目前很多行業人力需求已減退，本地職缺減少，失業率持續上升，當前情况當局應即時暫停輸入外勞。

就增設實地招聘要求，周相信有助加強就業配對，促勞工處切實執行，「看緊每一個職位」，並建議當局考慮將新要求推展至其他工種的輸入外勞申請。

周提到，補充勞工優化計劃前年9月4日推出，當時列明是暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，如當局無提出延長，相關暫停理應下月4日屆滿。

相關字詞﹕補充勞工優化計劃 周小松 議員 勞工界 孫玉菡 勞福局 外勞 失業率

上 / 下一篇新聞

「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
「主場」聲勢下制勝 C朗周六再獻技 3萬人喝彩響徹 主帥冀決賽延續優勢
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
場內隨當地習俗不賣酒 沙特球迷讚尊重
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
噴殺蟲水案 何伯改控襲擊
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
18歲男廁格寫煽動字句案 辯方索精神報告
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委：遙距醫療監管散 責任保障模糊
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
多用第三方通訊工具 消委：暴露網安風險
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
400元預約費以為診金 客戶投訴揭價格欠透明
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
控方：黎還押後續任《蘋果》舵手 「黎悉國際支持」例子官疑傳聞證供 控方稱不止一例
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
官關注黎「不識重光」 控：Simon把各點連起
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
反恐二案續引導陪審 官：倘肯定某被告串謀 其他被告信息可頂證
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
咫尺校園 繞道半小時 輪椅生拍片記崎嶇籲破障礙
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
青年製彈圖襲警囚4年 販毒案兩年分期執行
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
兩反黑警員越權索CCTV片上訴駁回
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
警續查網約車黑工集團 累計8人被捕再檢9輛私家車
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
港生訪杭州科企巨擘 聽截肢「體驗官」分享 強腦科技仿生義肢助重拾自信
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
免針紙案 蔡淑梅：憑眼神聲線可辨有否「疫苗恐懼」
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
35+案刑滿 袁嘉蔚出獄
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：港大生研「風環」 工人輕裝降溫 打磨4年奪前海創業獎
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
灣區熱搜：為理念扛資金壓力 「年輕多嘗試」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】Bonaqua出帖：香港製造安心之選 政府招標落選 網民話「抽水」
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】畀街坊話「發福」 李梓敬減肥60日
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】中大醫院資助乳癌患者提早開刀
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】月底前小童搭東鐵過境免費
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】4人膺浸大榮譽院士 涵殘奧滾球手何宛淇
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會
【Emily】迎全運 承豐道公園8‧31搞親子運動會