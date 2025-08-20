失業率3.7%兩年半新高 申輸廚師侍應外勞 須先勞處中心實地招聘

政府統計處昨公布今年5至7月經季節性調整失業率為3.7%，較4至6月的3.5%上升0.2個百分點，失業人數14.5萬，較上期多8800人。同期就業不足率維持1.4%，就業不足人數增加約2600，至約5.5萬。

按行業分析，地基及上蓋工程業最新失業率上升0.6個百分點至7%；餐飲服務活動業上升0.4個百分點至6.4%；零售業及地產業均上升0.3個百分點至5%及2.7%。

孫玉菡：部分原因是畢業生 推外勞專網

孫玉菡評論時表示，最新失業率輕微上升，但同一時期總就業人數增加，料失業人數上升部分是因應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致。孫昨出席活動後見記者時重申上述說法，稱每年暑假均有一批畢業人士想投入職場，「計比率就出現些微升幅」。

孫續稱，補充勞工優化計劃將再推出兩措施，包括增設專題網站展示涉及輸入外勞申請的職缺，另下月起針對飲食業增設要求，申請輸入初級廚師及侍應的僱主須於4周本地招聘期間到勞工處就業中心實地招聘，工友可即場面試，加強就業配對。至於優化計劃的檢討，他稱首批配額去年上半年始批出，料明年初到期，預計明年上半年完成檢討。

勞聯倡新策擴至其他工種

勞工界立法會議員勞聯周小松表示，本地畢業生對失業率有一定影響，惟他們較少投身基層工種，對建造和飲食業失業率影響有限，對說法有保留。他說，目前很多行業人力需求已減退，本地職缺減少，失業率持續上升，當前情况當局應即時暫停輸入外勞。

就增設實地招聘要求，周相信有助加強就業配對，促勞工處切實執行，「看緊每一個職位」，並建議當局考慮將新要求推展至其他工種的輸入外勞申請。

周提到，補充勞工優化計劃前年9月4日推出，當時列明是暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，如當局無提出延長，相關暫停理應下月4日屆滿。