百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控

認罪者做污點證人

涉案3人為何桂鴻（又名馬桂鴻）、周婷婷及周子龍。周婷婷承認一項串謀欺詐罪和兩項洗黑錢罪，餘下串謀欺詐罪獲法庭存檔。她承認的案情稱，涉案公司豆香坊報稱銷售健康產品，唯一負責人為徐心，周婷婷擔任文員，月薪1.3萬元。徐心2022年以豆香坊名義申請百分百擔保貸款，報稱3名全職員工，包括周婷婷、張昊揚和一男子，月薪總支達26.3萬元，周婷婷報稱月薪8.1萬元。

案情稱徐心在文件報稱豆香坊2021年營業額16.7萬元，比2020年相同時段降逾三成，獲批出逾473萬元貸款。惟調查發現，豆香坊平均季度收入13.7萬元，營業額下降三成屬虛假陳述。而張和涉案男子從無受僱。

根據案情，徐心沒將貸款用於指定用途，將其中322萬元匯入個人帳戶。徐心向周婷婷簽發逾8萬元虛假薪金支票後，周只留真正薪金，交回餘款。周警誡稱「我只係聽徐心指示去做，佢叫我做咩就做」、「當初我都有懷疑咁做係唔合法，但我都想徐心可以成功申請到筆貸款」。徐被捕後擔保期間潛逃。

官關注公帑包底 主犯潛逃

辯方問及，張昊揚原是被告，為何不在受審之列。控方稱張於一宗國安案被控較嚴重控罪，因應認罪協商，本案較輕控罪無繼續檢控。暫委法官溫紹明一度關注，擔保貸款屬公帑，「有人還唔到就走數？」控方承認公帑包底，徐心仍拖欠政府貸款連利息。法官稱徐心沒被起訴，「偏偏主犯逍遙法外，我唔係咁舒服」。案件今續。

【案件編號：DCCC 60/24】