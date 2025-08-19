明報新聞網
港聞

港聞二

貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權

【明報專訊】港府近年強調促進中小企商機。有港企透過政府商業配對服務，獲得深圳全景相機企業Insta360的港澳獨家代理權，並透露Insta360將在本港旺區開設旗艦店，並設全層工作室，展示該公司新產品。

全球全景相機市場居首 將港設店

專營電子產品及航拍機的鵬世有限公司資深市場經理葉加龍表示，去年Insta360在全景相機市場屬全球第一，市佔率約七八成。他曾參與貿發局展會，透過貿發局的商業配對服務接觸對方，稱參展商在展會現場容易「看漏眼」，配對服務有助代理商接觸符合需求的公司，目前已透過配對服務接觸約17間公司，正與其中4間商談。

至於Insta360將在內地、東南亞以外來港設旗艦店，葉加龍認為反映Insta360看重本港國際形象，又說港人追捧電子產品風潮，本港銷售速度快於其他市場。他透露中原地產已將Insta360設備應用於「睇樓」，亦有工程機構應用該公司全景影像構圖技術實景勘探，甚至做智能工地巡檢。

不少人認為零售市道低迷，葉加龍則稱公司近年銷售數字上升，認為本港經濟「可能不太差」，即使本港租金、人工成本高昂，相信消費者仍願消費。至於貿易戰影響，葉稱本港市場較穩定，但留意到不少外地企業傾向先往香港發貨，令貨量增加。

相關字詞﹕商業配對 貿發局 投資推廣署

