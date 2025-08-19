明報新聞網
港聞

港聞二

指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶

【明報專訊】港府近年重視協助內地企業出海。投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓表示，香港是紐約之後全球第二大生物科技融資中心，去年約30間生物科技公司落户本港，預計今年來港公司數目有雙位百分比增長。有經該署落戶本港的內地生物科技企業稱，香港地理位置、補助政策皆有助拓展歐洲及東南亞市場。

2010年成立的愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司，從事生產手術治療及視力保健產品，例如治療白內障的人工晶體、矯正角膜的角膜塑形鏡片等。經投資推廣署招攬，該公司前年來港設辦公室作國際總部，負責業務發展、人才招聘、融資及研發，翌年進駐科技園，與投資推廣署簽署合作備忘錄。

內企：港利外拓 補助吸引

愛博諾德（香港）醫療科技有限公司公共關係經理崔若鴻稱，香港地理位置優越有助開拓東南亞市場，且也是自由港並具備市場推廣、科研等各類人才，「專利盒」稅務優惠、創科基金等補助政策亦具吸引力。他提及本港醫藥管理體系完善，已在內地註冊的藥物易在港獲認證，有助加快市場推廣。

黃煒卓補充，投資推廣署助來港開展業務公司中，內地企業佔六七成，最近亦接獲更多內企查詢，冀透過該署進軍海外。他認為本港具稅務優惠、無外匯管制，亦有大量精通國內外法律及知識產權人才，吸引內地科企；加上政府明年起分階段推「第一層審批」新藥註冊機制，有助加快藥物審批及推廣。

獲署方邀外訪 助建歐據點

至於來港後發展，崔若鴻稱早前獲署方邀請參與瑞士的生物科技活動、一帶一路高峰論壇等，有助拓展網絡，也欣賞本港舉辦多項展會如5月貿發局「國際醫療及保健展」。透過署方搭線，愛博醫療已在瑞士註冊公司以在歐洲建立銷售點，並與瑞士政府建立聯繫，亦開拓馬來西亞和韓國等亞洲市場。

愛博醫療上月亦獲本港衛生署醫療器械科表列4款產品，有望在港推出，目前也與本港大學探討合作研發項目。該公司現在港聘用少於10名員工，但視乎擴張速度，將更多科研和市場推廣人才。

相關字詞﹕人工晶體 愛博醫療 生物科技 內地企業 投資推廣署

