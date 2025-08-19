明報新聞網
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法

【明報專訊】已解散的社民連涉於2022年設街站展示橫額，前副主席余煒彬不承認一項「未經准許而在政府土地展示／張貼招貼或海報」傳票控罪，案件昨日在東區裁判法院開審。食環署督察供稱，只要是在未經許可下展示非商業宣傳品，已屬違法。裁判官林子康裁定控罪表證成立，余不自辯及不傳召證人，案件今日結案陳辭。

被告提三爭議 質疑惡意檢控

被告余煒彬昨沒法律代表，自行應訊。余爭議食環署及地政總署的聯合執法行動及相關檢控是否有充足法理依據；執法行動及檢控是否涉惡意；案中橫額是否永久或慣常規律地存在。

控辯雙方承認的事實指出，社民連成員曾健成於2022年9月11日用手推車運送物品到港鐵銅鑼灣站E出口對面行人路，一名女子及余跟隨，並於欄杆設支架，余用橡筋把橫額一端繫上支架，橫額印有梁國雄、岑子杰、陳皓桓的名字及照片，以及口號「濟弱扶傾 義無反顧」。

食環署時任灣仔區衛生督察黃錦明供稱，他向地政總署查詢，證實被告未經該署批准展示橫額。余盤問時稱，​食環署工作指引提及為免引起衝突，會在公眾集會後才移走未經許可的非商業宣傳品，問這是否署方處理手法。黃說「展示非商業宣傳品已是違法」，其後又說需視乎情况處理，包括宣傳品在被展示時是否被固定。

余之後盤問港島東區地政處時任首席產業主任李福堅。余稱建制派2023年「香港各界撐完善地區治理大聯盟」設立逾5000個街站，並獲特首李家超支持，問這些街站是否有申請許可。李稱「我哋嗰區有（收到）申請」。

【案件編號：ESS 6522/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 未經許可下展示招貼或海報 社民連

