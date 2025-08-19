明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐二案續引導 官：倘信被告受迫可無視證供

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，案件昨日在高等法院續審。法官陳仲衡繼續引導陪審團，稱首4名被告在錄影會面中作出招認及開脫的說法，辯方爭議4人在非自願下接受錄影會面，若陪審團接納他們曾受威迫利誘，便不用理會相關證供。陳官分析控罪元素，稱本案涉及3次串謀行為，當中明愛醫院及羅湖站車廂的炸彈已被引爆，餘下尚德停車場當時處於計劃階段，等待將炸彈送遞、放置及引爆。

陳官總結首4名被告在錄影會面下的說法。首被告何卓為稱曾看見「山雞」（即次被告李嘉濱）及「夠鐘改名」（即第三被告吳子樂）在單位內混合粉末，何認為兩人曾製造及測試爆炸品，而自己則與爆炸案無關；李嘉濱稱曾在明愛醫院男廁馬桶後面放置炸彈，由「五飛」（即何卓為）負責引爆；吳子樂承認搬運炸彈原材料及半製作品，但他受「五飛」威迫；第四被告張家俊雖自稱與案無關，但李及吳均指「西瓜」（即張家俊）負責製造引爆裝置。

辯方爭議錄影會面在非自願下進行，稱4人受到警方威迫利誘，例如有警員威脅吳會傷害他女友、將吳的頭按進馬桶並冲廁、利誘他做污點證人及教導他如何錄口供。陳官說，若陪審團肯定4人曾受威迫利誘，便不用理會相關證供，應當4人從沒回應警方提問與要求。

官：協議存在即構成串謀

陳官又分析控罪元素，稱首罪「串謀犯對訂明標的之爆炸」當中「訂明標的」，是指基建設施、公用場所及公共運輸系統，分別應對本案涉及的3次爆炸事件，即明愛醫院、將軍澳尚德停車場及羅湖站車廂；「協議」是指為達成某種犯罪行為，只要協議存在，便構成各被告的串謀。如果控方要成功舉證，需證明各被告與他人加入控罪的協議，有意圖達成協議且付諸實行。陳官今日將進一步向陪審團解釋「同謀者原則」及其他罪行。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

上 / 下一篇新聞

涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒
涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒
指保險不包洗牙箍牙 外傭組織料冰山一角
指保險不包洗牙箍牙 外傭組織料冰山一角
被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填
被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填
指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題
指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題
九龍灣簡屋下周可申 月租最平1230
九龍灣簡屋下周可申 月租最平1230
稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷
稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷
蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校
蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校
808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意
808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意
免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場
免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場
補習社見姊弟有瘀痕 母涉虐兒被捕
補習社見姊弟有瘀痕 母涉虐兒被捕
控：請求制裁便犯法 無關對象接收否 指《國安法》生效後 黎智英串謀協議持續可入罪
控：請求制裁便犯法 無關對象接收否 指《國安法》生效後 黎智英串謀協議持續可入罪
指黎智英長期與外國人物合作 勾結意圖「堅定不移」
指黎智英長期與外國人物合作 勾結意圖「堅定不移」
保安員阻旁聽者向黎智英揮手 稱法官命令
保安員阻旁聽者向黎智英揮手 稱法官命令
從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇
從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇
落藥迷暈3女同事 銷售員罪成下月判
落藥迷暈3女同事 銷售員罪成下月判
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法
指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶
指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶
貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權
貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權
百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控
百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控
灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機
灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機
灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美
灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美
【Emily】登大帽山九巴51號線轉雙層 荃錦公路剪雜枝「開路」
【Emily】登大帽山九巴51號線轉雙層 荃錦公路剪雜枝「開路」
【Emily】中大傳訊「揸fit人」 張宏艷下月離任
【Emily】中大傳訊「揸fit人」 張宏艷下月離任
【Emily】工聯調查：六成打工仔 打風黑雨要返工
【Emily】工聯調查：六成打工仔 打風黑雨要返工
【Emily】城寨展迎第100,000名觀眾 四仔現身送禮
【Emily】城寨展迎第100,000名觀眾 四仔現身送禮
【Emily】自動當選選委 多人政綱空白
【Emily】自動當選選委 多人政綱空白
【Emily】遵理老細話科大奪醫學院 政府闢謠
【Emily】遵理老細話科大奪醫學院 政府闢謠