落藥迷暈3女同事 銷售員罪成下月判

被告潘迪偉被控於2013至2014年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向3名事主施用催眠藥，意圖使3人受損害、精神受創或惱怒。法官練錦鴻綜合證供指出，3人和被告任職同一間直銷公司，甚少提防被告，她們獨處時飲下被告提供的飲品，致頭暈不適。

官：3事主經歷似 非巧合可解釋

練官裁決時說，3人的經歷有相似之處，不可能以意外或巧合解釋，亦無證據令法庭懷疑她們合謀作偽證，基於私人恩怨頂證被告。練官續稱，案中無證據顯示被告添加物品的化學成分，但從事主飲用後反應相似，法庭可作唯一合理推論是被告在飲料加入物品，令她們不省人事。

未確定屬自願 不接納認錯錄音

控方審訊時呈上被告與生意伙伴的對話錄音，被告坦承犯錯並跪求原諒。練官表示，該生意伙伴在直銷圈子有「大老師」之稱，地位近乎精神領袖，與被告所屬公司合作緊密；他暗示被告從實招來，讓事主考慮是否報警，意味若被告承認指控，可留在直銷公司工作。練官認為控方未能在毫無合理疑點下證明被告自願供述，故不接納憑錄音定罪。

求情稱擬回報社會 冀判非監禁

辯方求情稱，被告候審時被禁止離境，其妻獨自在澳門照顧患抽動症的6歲女兒，冀判非監禁刑罰，讓被告彌補過錯；被告現從事復康用品銷售，希望官司完結後開設長者照顧中心，回報社會。辯方提及，其中一名事主案發後流產，她曾願意原諒被告，不驚動警方。案件押後至9月23日判刑，待索取被告的背景、精神及心理醫生報告。

【案件編號：DCCC 89/24】