明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

落藥迷暈3女同事 銷售員罪成下月判

【明報專訊】43歲直銷公司銷售員涉分別趁女同事及下屬在他家中留宿時，落藥迷暈對方，他否認3項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品」罪名，昨日在區域法院被裁定全部控罪成立，還押至下月判判。法官斥責被告違反事主信任，即使無證據顯示其落藥後的行為，惟事件非常嚴重，或致女性對人失去信任，可判監禁式刑罰。

被告潘迪偉被控於2013至2014年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向3名事主施用催眠藥，意圖使3人受損害、精神受創或惱怒。法官練錦鴻綜合證供指出，3人和被告任職同一間直銷公司，甚少提防被告，她們獨處時飲下被告提供的飲品，致頭暈不適。

官：3事主經歷似 非巧合可解釋

練官裁決時說，3人的經歷有相似之處，不可能以意外或巧合解釋，亦無證據令法庭懷疑她們合謀作偽證，基於私人恩怨頂證被告。練官續稱，案中無證據顯示被告添加物品的化學成分，但從事主飲用後反應相似，法庭可作唯一合理推論是被告在飲料加入物品，令她們不省人事。

未確定屬自願 不接納認錯錄音

控方審訊時呈上被告與生意伙伴的對話錄音，被告坦承犯錯並跪求原諒。練官表示，該生意伙伴在直銷圈子有「大老師」之稱，地位近乎精神領袖，與被告所屬公司合作緊密；他暗示被告從實招來，讓事主考慮是否報警，意味若被告承認指控，可留在直銷公司工作。練官認為控方未能在毫無合理疑點下證明被告自願供述，故不接納憑錄音定罪。

求情稱擬回報社會 冀判非監禁

辯方求情稱，被告候審時被禁止離境，其妻獨自在澳門照顧患抽動症的6歲女兒，冀判非監禁刑罰，讓被告彌補過錯；被告現從事復康用品銷售，希望官司完結後開設長者照顧中心，回報社會。辯方提及，其中一名事主案發後流產，她曾願意原諒被告，不驚動警方。案件押後至9月23日判刑，待索取被告的背景、精神及心理醫生報告。

【案件編號：DCCC 89/24】

相關字詞﹕意圖損害等而施用毒藥等 區域法院

上 / 下一篇新聞

涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒
涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒
指保險不包洗牙箍牙 外傭組織料冰山一角
指保險不包洗牙箍牙 外傭組織料冰山一角
被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填
被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填
指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題
指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題
九龍灣簡屋下周可申 月租最平1230
九龍灣簡屋下周可申 月租最平1230
稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷
稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷
蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校
蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校
808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意
808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意
免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場
免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場
補習社見姊弟有瘀痕 母涉虐兒被捕
補習社見姊弟有瘀痕 母涉虐兒被捕
控：請求制裁便犯法 無關對象接收否 指《國安法》生效後 黎智英串謀協議持續可入罪
控：請求制裁便犯法 無關對象接收否 指《國安法》生效後 黎智英串謀協議持續可入罪
指黎智英長期與外國人物合作 勾結意圖「堅定不移」
指黎智英長期與外國人物合作 勾結意圖「堅定不移」
保安員阻旁聽者向黎智英揮手 稱法官命令
保安員阻旁聽者向黎智英揮手 稱法官命令
從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇
從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇
反恐二案續引導 官：倘信被告受迫可無視證供
反恐二案續引導 官：倘信被告受迫可無視證供
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法
指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶
指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶
貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權
貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權
百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控
百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控
灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機
灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機
灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美
灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美
【Emily】登大帽山九巴51號線轉雙層 荃錦公路剪雜枝「開路」
【Emily】登大帽山九巴51號線轉雙層 荃錦公路剪雜枝「開路」
【Emily】中大傳訊「揸fit人」 張宏艷下月離任
【Emily】中大傳訊「揸fit人」 張宏艷下月離任
【Emily】工聯調查：六成打工仔 打風黑雨要返工
【Emily】工聯調查：六成打工仔 打風黑雨要返工
【Emily】城寨展迎第100,000名觀眾 四仔現身送禮
【Emily】城寨展迎第100,000名觀眾 四仔現身送禮
【Emily】自動當選選委 多人政綱空白
【Emily】自動當選選委 多人政綱空白
【Emily】遵理老細話科大奪醫學院 政府闢謠
【Emily】遵理老細話科大奪醫學院 政府闢謠