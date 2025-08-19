明報新聞網
港聞

港聞二

從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇

【明報專訊】三十而立，三十亦帶來困惑。視障藝術家李昇憶述30歲前兩年不時感迷失，當時他以演奏及教琴為生，自覺因視力狀况難以從事其他工作，人生彷彿除了鋼琴，再無其他選擇，經朋友開導才從「牛角尖」走出來，開始嘗試不同藝術形式，近年參與戲劇演出，本周末將在尖沙嘴文化中心上演的《難聽音樂會》飾演要角。從鋼琴家到舞台劇演員，李昇說演戲令他更認識及接納自己，「是幫我梳理自己，或者是在過程中嘗試解開一些結」。

明報記者 江麗盈

工作受限鑽牛角尖 獲朋友開導

37歲的李昇自小近視逾千度，15歲確診先天視網膜色素病變，目前視力不足一成，視野收窄，只見到光影，隱約分辨到顏色。他自9歲學鋼琴，一學入迷，專注古典音樂，開過演奏會，教過不少學生，音樂猶如其「靈魂伴侶」。

縱有靈魂伴侶，人生總有困惑時。30歲前那兩年，李昇不時感迷失，礙於視力狀况，自覺工作選擇受限，很多視障者從事的客戶服務、按摩工作又非心中所想。他漸漸覺得除鋼琴之外，別無其他選擇，「到最後鑽牛角尖」。

從「牛角尖」走出來，全因朋友提醒他人生總有不同出路，「有時候就是這樣，有些結突然因為有人說一句話就沒事了，很神奇」。回顧近年新嘗試，他笑言全憑「境隨心轉」。

李昇說昔日視力較好時喜歡看書、看故事，但始終覺得演戲與他「有距離」，直至同為視障藝術家的哥哥李軒2013年參演音樂劇《音階起跌》，令他覺得視障者也能演戲。學戲則始於2021年香港展能藝術會「邁藝」計劃，由編作劇場開始認識戲劇，逐漸參與演出。

演奏演戲大不同 「困難但好玩」

香港展能藝術會主辦的戲劇《難聽音樂會》本周末在尖沙嘴文化中心劇場上演，故事講述日落旅館面臨倒閉，嘗試藉招牌演出扭轉頹勢，李昇飾演旅館老闆。

演戲跟演奏有共通，亦有不同，李昇說劇場多變，對白、台位會變，演員互動也視乎講對白時的語氣、節奏及情感，有別於演奏在練習時可選定演奏方式。雖然不習慣，但他說「困難但幾好玩」。

西九借場排練 大小相若熟習走位

以往參與戲劇演出，他遇過朋友出於好意盡量減少他在台上走動，但他傾向先嘗試，做不到才修改。今次演出獲西九文化區借出自由空間「細盒」排練，場內劃出與真正演出場地大小相若的舞台，有助熟習走位。

李昇最初學演戲出於興趣，慢慢發現要演得好和投入，無可避免要認識及了解自己，「其實是幫我梳理我自己，或者是在過程中嘗試解開一些結」。

近年他視力持續轉差，不時要重新適應，接納自身變化不容易，再接納他人幫忙更難，他解釋或是不想被視為弱者，也可能怕打搞別人，然而這些「結」或多或少在戲劇世界逐漸解開，當排練時需要協助，他較願意提出，「因為焦點不是放在自己，而是放在演出」。

從鋼琴家到舞台劇演員，他說演戲的意義在於讓他有多一個途徑認識及接納自己，「無論是音樂、做戲、人生閱歷，三件事對我來說是互相關連、互相推動」。李昇未來有意學獨腳戲、棟篤笑，但不論藝術形式為何，他最重視始終是藉着演出與人連結，讓觀眾有所感受、找到共鳴。

