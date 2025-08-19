明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控：請求制裁便犯法 無關對象接收否 指《國安法》生效後 黎智英串謀協議持續可入罪

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控「串謀勾結外國勢力」等罪的案件，昨在西九龍法院（暫代高等法院）續審。控方結案陳辭時舉例，若有人向美國總統特朗普尋求制裁，不代表要傳召對方作供證明此事，否則有違《國安法》立法原意，認為控方毋須證明被告尋求制裁的對象收到制裁請求。就辯方援引合約法原則稱，《港區國安法》前訂立的協議，會因法例生效變成違法，繼而自動解除，控方認為協議並非合約，質疑辯方錯引原則。

控方副刑事檢控專員周天行透露，早前向法庭呈交長達逾860頁的書面結案陳辭，他會先講述控方就5項法律議題，包括串謀罪議題、尋求制裁的涵義、煽動罪所需意圖、公司刑責及人權事宜的觀點（見表），之後會針對案情（見另稿）和黎庭上供辭的「謬誤」陳辭，估計今日會完成陳辭。周昨已就法律爭議和部分案情陳辭，料今天會觸及黎供辭的「謬誤」。

針對串謀罪相關議題，周天行表示，黎智英面臨兩項勾結罪的協議，皆在《國安法》實施前訂立，而被告在《國安法》後繼續按協議行事，構成犯罪。周認為，控方毋須證明《國安法》後被告更新協議，只要顯示《國安法》前出現的行為持續便足夠。此外，周提及，控方毋須指出協議具體於何時何地訂立，又說參與串謀的方式可是被動或主動，法庭亦可透過推論判斷某人同意參與協議。

協議縱不能執行 有意圖亦違法

對於辯方在書面陳辭援引合約法概念「Frustration（受挫失效）」，認為《港區國安法》前訂立的協議，會因《國安法》生效變成違法而自動解除。周天行反駁，辯方亦同意《國安法》前訂立的涉案協議，並非以合約形式制定，反問為何「受挫失效」會突然適用，並強調此概念不適用於刑事串謀。法官李運騰舉例，若他和周今日訂立協議，謀殺辯方資深大律師彭耀鴻，但彭昨已離世，此協議是否違法；周認為，即使協議不可能執行，只要參與協議的人有相關意圖，亦算是違法。

至於勾結罪中尋求制裁的涵義，周天行指出，根據《港區國安法》第29條，「勾結罪」即「請求外國」實施制裁，而非「請求某外國」實施制裁，認為提出有關請求時毋須指明對象，控方亦毋須證明該對象收到制裁請求。

指制裁目標不限政權

可包括官員

周舉例解釋，若向美國總統特朗普尋求制裁，不代表要傳召對方作供證明此事，否則有違立法原意。周另說，制裁的目標不限於政權（state）本身，必然包括官員等個體，因為官員是管理政府的人。

稱發布煽動刊物

毋須證明被告有煽動意圖

除面臨兩項勾結罪，黎智英亦被控《刑事罪行條例》第9條及第10條下的「串謀發布煽動刊物」罪。周天行陳辭稱，控方只要證明刊物具煽動意圖、被告知悉有關刊物具煽動意圖，毋須證明被告有相關意圖。

另一方面，周天行昨就不同議題陳辭期間，曾援引聯合國大會的說法，指沒有國家有權直接或間接干預他國事務，又引用涉案時段尚未實施的《維護國家條例》，詮釋「國家安全」等的涵義。此外，控方透露，辯方在書面陳辭引述時任港澳辦副主任張曉明的說法，稱「勾結」屬貶義詞，從字面來說是指兩方或多於兩方協議做壞事。李官關注，法庭能否或可在多大程度上參考上述三者，周天行稱法庭可借助聯合國大會的說法和《國安條例》，又指曾見證《國安法》立法過程的張曉明說法「不是錯」。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 港區國安法 蘋果日報 黎智英案

上 / 下一篇新聞

涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒
涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒
指保險不包洗牙箍牙 外傭組織料冰山一角
指保險不包洗牙箍牙 外傭組織料冰山一角
被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填
被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填
指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題
指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題
九龍灣簡屋下周可申 月租最平1230
九龍灣簡屋下周可申 月租最平1230
稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷
稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷
蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校
蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校
808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意
808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意
免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場
免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場
補習社見姊弟有瘀痕 母涉虐兒被捕
補習社見姊弟有瘀痕 母涉虐兒被捕
指黎智英長期與外國人物合作 勾結意圖「堅定不移」
指黎智英長期與外國人物合作 勾結意圖「堅定不移」
保安員阻旁聽者向黎智英揮手 稱法官命令
保安員阻旁聽者向黎智英揮手 稱法官命令
從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇
從前只與鋼琴為伴 藉新嘗試「解結」 登台演戲 視障人生有選擇
落藥迷暈3女同事 銷售員罪成下月判
落藥迷暈3女同事 銷售員罪成下月判
反恐二案續引導 官：倘信被告受迫可無視證供
反恐二案續引導 官：倘信被告受迫可無視證供
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法
社民連成員展橫額被控 食環署：無許可即違法
指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶
指港全球次大生科融資中心 投資署：去年30公司落戶
貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權
貿發局配對 港企奪內地相機龍頭代理權
百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控
百分百擔保騙案 「光城者」成員協商撤控
灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機
灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機
灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美
灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美
【Emily】登大帽山九巴51號線轉雙層 荃錦公路剪雜枝「開路」
【Emily】登大帽山九巴51號線轉雙層 荃錦公路剪雜枝「開路」
【Emily】中大傳訊「揸fit人」 張宏艷下月離任
【Emily】中大傳訊「揸fit人」 張宏艷下月離任
【Emily】工聯調查：六成打工仔 打風黑雨要返工
【Emily】工聯調查：六成打工仔 打風黑雨要返工
【Emily】城寨展迎第100,000名觀眾 四仔現身送禮
【Emily】城寨展迎第100,000名觀眾 四仔現身送禮
【Emily】自動當選選委 多人政綱空白
【Emily】自動當選選委 多人政綱空白
【Emily】遵理老細話科大奪醫學院 政府闢謠
【Emily】遵理老細話科大奪醫學院 政府闢謠