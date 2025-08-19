控：請求制裁便犯法 無關對象接收否 指《國安法》生效後 黎智英串謀協議持續可入罪

控方副刑事檢控專員周天行透露，早前向法庭呈交長達逾860頁的書面結案陳辭，他會先講述控方就5項法律議題，包括串謀罪議題、尋求制裁的涵義、煽動罪所需意圖、公司刑責及人權事宜的觀點（見表），之後會針對案情（見另稿）和黎庭上供辭的「謬誤」陳辭，估計今日會完成陳辭。周昨已就法律爭議和部分案情陳辭，料今天會觸及黎供辭的「謬誤」。

針對串謀罪相關議題，周天行表示，黎智英面臨兩項勾結罪的協議，皆在《國安法》實施前訂立，而被告在《國安法》後繼續按協議行事，構成犯罪。周認為，控方毋須證明《國安法》後被告更新協議，只要顯示《國安法》前出現的行為持續便足夠。此外，周提及，控方毋須指出協議具體於何時何地訂立，又說參與串謀的方式可是被動或主動，法庭亦可透過推論判斷某人同意參與協議。

協議縱不能執行 有意圖亦違法

對於辯方在書面陳辭援引合約法概念「Frustration（受挫失效）」，認為《港區國安法》前訂立的協議，會因《國安法》生效變成違法而自動解除。周天行反駁，辯方亦同意《國安法》前訂立的涉案協議，並非以合約形式制定，反問為何「受挫失效」會突然適用，並強調此概念不適用於刑事串謀。法官李運騰舉例，若他和周今日訂立協議，謀殺辯方資深大律師彭耀鴻，但彭昨已離世，此協議是否違法；周認為，即使協議不可能執行，只要參與協議的人有相關意圖，亦算是違法。

至於勾結罪中尋求制裁的涵義，周天行指出，根據《港區國安法》第29條，「勾結罪」即「請求外國」實施制裁，而非「請求某外國」實施制裁，認為提出有關請求時毋須指明對象，控方亦毋須證明該對象收到制裁請求。

指制裁目標不限政權

可包括官員

周舉例解釋，若向美國總統特朗普尋求制裁，不代表要傳召對方作供證明此事，否則有違立法原意。周另說，制裁的目標不限於政權（state）本身，必然包括官員等個體，因為官員是管理政府的人。

稱發布煽動刊物

毋須證明被告有煽動意圖

除面臨兩項勾結罪，黎智英亦被控《刑事罪行條例》第9條及第10條下的「串謀發布煽動刊物」罪。周天行陳辭稱，控方只要證明刊物具煽動意圖、被告知悉有關刊物具煽動意圖，毋須證明被告有相關意圖。

另一方面，周天行昨就不同議題陳辭期間，曾援引聯合國大會的說法，指沒有國家有權直接或間接干預他國事務，又引用涉案時段尚未實施的《維護國家條例》，詮釋「國家安全」等的涵義。此外，控方透露，辯方在書面陳辭引述時任港澳辦副主任張曉明的說法，稱「勾結」屬貶義詞，從字面來說是指兩方或多於兩方協議做壞事。李官關注，法庭能否或可在多大程度上參考上述三者，周天行稱法庭可借助聯合國大會的說法和《國安條例》，又指曾見證《國安法》立法過程的張曉明說法「不是錯」。審訊今續。

