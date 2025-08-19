明報新聞網
港聞

港聞二

免針紙案 官准呈9年前網台片證疫苗立場

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另與丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨於區域法院續審。暫委法官勞潔儀接納控方申請，呈上蔡2016年的網台節目片段，指片段支持蔡對預防性疫苗及強制接種疫苗的看法。在控方案情結束後，辯方表明申請毋須答辯其中兩條控罪，案件今續。

法庭上周五處理證據呈堂爭議，包括控方要求呈上被告蔡淑梅的網台節目片段。高級檢控官吳加悅昨稱，控方決定將當中的政治口號靜音，並遮蓋畫面有關字眼，依賴被告的言論為證據。

辯：沒提冠狀病毒 與案無關

庭上播放片段，顯示被告討論對疫苗預防傳染病的效果存疑，政府強制人民注射預防針反映「醫療獨裁同霸權好嚴重」。辯方資深大律師蔡維邦指出，片段沒提及冠狀病毒、其疫苗等，內容與案件無關，反對將其呈堂；而且片段應是在播出日2016年4月13日的「相當時間之前」錄製。控方回應，片段內容顯示在2016年2至4月錄製。勞官最終接納將片段呈堂，稱能支持被告對預防性疫苗及強制接種疫苗的看法，而「免針紙」正是強制接種疫苗政策所產生。

此外，控方要求呈上截至2022年9月3日，全港3923名醫生透過「醫健通（資助）系統」發出免針紙的表格。勞官表示，雖然表格無提及其他醫生的開診細節，但對本案控罪有舉證價值，法庭會考慮證據比重，遂批准呈堂為證物。辯方申請毋須答辯其中兩條控罪，指證人供辭未能交代見醫生的過程。控方回應稱，可透過其他證人供辭及環境證據作表面證供，法庭今早處理。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕區域法院 新冠疫苗 不誠實取用電腦罪 免針紙

