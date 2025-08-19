明報新聞網
港聞

港聞二

808校參與健康計劃 張竹君：表現令人滿意

【明報專訊】去年《施政報告》宣布擴展「全校園健康計劃」至全港中小學，為每間參與學校編製「一校一健康報告」，目標本學年（2024/25）至少600間學校參與。衛生署昨宣布，本學年共808間學校參與計劃，涵蓋全港近七成學校。署方今日向所有參與學校派發首份《學校健康報告與建議》。衛生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君稱參與學校落實多項健康促進學校框架措施，表現令人滿意。

《健康報告》涵蓋四大健康主題及六大「健康促進學校」發展領域，包括健康學校政策、學校環境、家校與社區連結。衛生署分析參與學校的學生2023/24學年在學生健康服務中心所做的周年健康評估結果及學校早前遞交的檢視表，就各校情况逐一編製報告及建議。署方將安排醫護團隊本月中至下月底到校講解報告內容，以助校方實踐建議。

張竹君說參與計劃的學校已按照框架落實多項措施，包括提供設施及場地鼓勵學生做體能、提供健康飲食環境、建立機制協助有自殺風險的學生及處理學生欺凌問題等。但她指部分學校可加強和社區聯繫，有的亦未成立專責小組制定和檢討學校健康政策，認為學校仍需努力。

稱盡快覆蓋全港學校 不會定KPI

張竹君稱部分學校考慮所需的人力資源，因而沒參加計劃。她稱明白措施落實需時，署方不會強制學校參加，但她認為這是「優先次序」的問題，學校只要「有心」便可參與。她說署方會繼續游說學校參與，期望盡快將計劃覆蓋全港學校，但不會為此定下KPI（關鍵績效指標）。

相關字詞﹕張竹君 學生健康服務 衛生署 施政報告

