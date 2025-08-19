蔡若蓮：設突擊小隊查核「高危」私校

建合規私校名冊舉報機制

蔡稱，倘發現懷疑違規情况，會勒令學校短期內改善和交報告，執法部門亦會跟進涉違法個案。至於受查學校可否申辯，蔡稱會要求學校交報告及證據。此外，局方目標在新學年設立合規私校名冊，將願承諾遵守法規的學校納入名冊，供家長參考。

副教育局長施俊輝昨接受《政府新聞網》訪問，稱局方將推出私校辦學實務守則。本報昨翻查教育局的學校名單，76個註冊校址屬於「私立中學」，近5年新成立的佔9間（11.8%）。本報記者昨亦到日前遭教育局宣布停辦的私校「一諾中學（九龍塘）」位於紅磡未註冊的新校址，發現原本貼滿該校學生獲大學取錄獎狀的白牆已清空，並無人辦公。

教育局昨晚在「政策正面睇」欄目發文，稱局方已設舉報機制，當港校未經授權或同意懷疑被內地教育機構、中介「假借學校名義代為招生」，學校須實名舉報。當局亦與內地教育部門溝通，「從源頭打擊懷疑借殼辦學等違規行為」。

議員憂名冊作用不大 倡持續監查

選委界議員鄧飛關注當局將設合規私校名冊，指私校的註冊獲批理應便「合規」，如何「合規再合規」有待當局說明。他認為名冊毋須增設私校合規條件，認為連日風波並非本地法規有漏洞所致，而是因內地機構不熟本港法例。他希望家長透過名冊對私校資訊一目了然，令私校監管更透明。他另建議當局參考已修訂的《專上學院條例》，要求私校上載學校策略發展計劃，方便當局跟進校情。

教育界議員朱國強憂名冊作用不大，指當局如何持續監查私校，確保合規合法才是關鍵。他建議參考直資學校安排，要求私校披露財政、收費等詳情，保障家長。

另外，前特首、全國政協副主席梁振英近日關注「雙非」學生在港升學趨勢，稱明年開始的5年，共逾15萬屆18歲的雙非生可報讀香港的大學。教育局昨亦在「政策正面睇」回應，稱如假設大部分適齡雙非生均用中學文憑試（DSE）自修生身分考香港的大學，「理應在前年DSE可見端倪」，惟前年DSE自修生僅按年增10%，去年「不加反減」，今年按年增2730人。局方認為DSE自修生人數時升時降，會密切監察、適時檢視措施和政策。