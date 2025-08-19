稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷

資優教育學苑強調，「調查以學生參賽作品概念是否屬原創為重點」，並從時間線及檢視各比賽評審準則着手，了解作品是否屬學生原創概念及有否違規；據該學生參與的比賽評審準則，在作品原創性方面，亦包括創新性、原理研究方法是否具科學性與實用性、參賽者是否具有領導才能等，亦有評判表示會在面試時向參賽者提出具挑戰性問題，以考驗參賽者是否能反覆辯證自己的作品理念、邏輯及相關知識。

評審一致贊成保留獎項

籌辦2024年香港資訊及通訊科技獎的教育城則表示，該獎的學生創新獎比賽規例提到，參加者不需要強制提交任何實體製成品或模型，可自由決定是否準備相關展示，項目是以創新及創意、設計功能性等分高下，產品展示並不影響評審結果。教育城稱，將該學生去年7月參賽時提交的簡報，與去年1月和2月另外兩個比賽參賽作品對比發現，概念與項目原型均高度相近，故決賽評審一致贊成保留「藥倍安心」的參賽資格和獎項。

教育城：評審重理念 毋須成品

涉事美國AI公司AI Health Studio（AIHS）早前發聲明稱，去年3月潘冬平妻子就藥倍安心與該公司接觸，資優學苑和教育城均表示，確認兩者接觸時間為去年3月，但對於AIHS稱其作品從零開始的說法，資優學苑認為值得商榷，但指涉及的商業活動不屬調查範圍，故不作評論；並說難以界定潘氏與AIHS的商業活動，與該學生在日內瓦國際發明展所遞交的作品有直接關係，因此尊重該賽主辦方的規則和決定。

對於作品被指涉泄露病人私隱和非法取得藥物數據，資優學苑指學生參賽時已註明資料為「模擬病人」，惟在部分展示品存有令人誤會的用詞，已提醒學生留意及改善；並經藥物數據庫澄清，相關數據可用於非商業用途。學苑建議，本地比賽機構未來需強調、並再三提醒及要求參賽者，須留意各項使用AI及數據的道德原則，包括需妥善申報任何涉及專業技術及第三方意見的情况。

數字政策辦公室表示，尊重及支持有關獎項的決賽評審透過分析所收集的資料，裁定保留「藥倍安心」在2024香港資訊及通訊科技獎學生創新獎的參賽資格及該學生的所得獎項。教育局稱得悉資優教育學苑公布的調查結果，學苑亦會加強比賽申報機制，避免同類事件發生。

教局：學苑會加强比賽申報機制

就兩個機構的調查結論，本報昨向AIHS查詢回應，正待回覆。最先跟進事件的城大學生鄭曦琳則在社交平台重申，在所有比賽中，經對比發現涉事學生遞交的均為AIHS開發的程式。