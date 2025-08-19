明報新聞網
港聞

港聞二

稱藥倍安心概念學生原創 學苑：美企「從零開始」值商榷

【明報專訊】肝癌權威潘冬平醫生的女兒研發並奪得本地和海外多個創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，捲入「請槍」爭議和侵犯病人私隱風波。事件發酵約兩個月，香港資優教育學苑和香港教育城昨分別公布調查結果，均稱涉事學生前年10月已向學校老師提出作品概念，故接納其作品為原創概念；對於早前美國AI公司指「藥倍安心」由該公司團隊「從零開始」製作，兩機構分別指有關說法「值得商榷」及藥倍安心項目概念並非源自該美國公司。

資優教育學苑強調，「調查以學生參賽作品概念是否屬原創為重點」，並從時間線及檢視各比賽評審準則着手，了解作品是否屬學生原創概念及有否違規；據該學生參與的比賽評審準則，在作品原創性方面，亦包括創新性、原理研究方法是否具科學性與實用性、參賽者是否具有領導才能等，亦有評判表示會在面試時向參賽者提出具挑戰性問題，以考驗參賽者是否能反覆辯證自己的作品理念、邏輯及相關知識。

評審一致贊成保留獎項

籌辦2024年香港資訊及通訊科技獎的教育城則表示，該獎的學生創新獎比賽規例提到，參加者不需要強制提交任何實體製成品或模型，可自由決定是否準備相關展示，項目是以創新及創意、設計功能性等分高下，產品展示並不影響評審結果。教育城稱，將該學生去年7月參賽時提交的簡報，與去年1月和2月另外兩個比賽參賽作品對比發現，概念與項目原型均高度相近，故決賽評審一致贊成保留「藥倍安心」的參賽資格和獎項。

教育城：評審重理念 毋須成品

涉事美國AI公司AI Health Studio（AIHS）早前發聲明稱，去年3月潘冬平妻子就藥倍安心與該公司接觸，資優學苑和教育城均表示，確認兩者接觸時間為去年3月，但對於AIHS稱其作品從零開始的說法，資優學苑認為值得商榷，但指涉及的商業活動不屬調查範圍，故不作評論；並說難以界定潘氏與AIHS的商業活動，與該學生在日內瓦國際發明展所遞交的作品有直接關係，因此尊重該賽主辦方的規則和決定。

對於作品被指涉泄露病人私隱和非法取得藥物數據，資優學苑指學生參賽時已註明資料為「模擬病人」，惟在部分展示品存有令人誤會的用詞，已提醒學生留意及改善；並經藥物數據庫澄清，相關數據可用於非商業用途。學苑建議，本地比賽機構未來需強調、並再三提醒及要求參賽者，須留意各項使用AI及數據的道德原則，包括需妥善申報任何涉及專業技術及第三方意見的情况。

數字政策辦公室表示，尊重及支持有關獎項的決賽評審透過分析所收集的資料，裁定保留「藥倍安心」在2024香港資訊及通訊科技獎學生創新獎的參賽資格及該學生的所得獎項。教育局稱得悉資優教育學苑公布的調查結果，學苑亦會加強比賽申報機制，避免同類事件發生。

教局：學苑會加强比賽申報機制

就兩個機構的調查結論，本報昨向AIHS查詢回應，正待回覆。最先跟進事件的城大學生鄭曦琳則在社交平台重申，在所有比賽中，經對比發現涉事學生遞交的均為AIHS開發的程式。

