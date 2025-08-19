指政策側重服務量 理大調查：四成照顧者面對精神健康問題

研究團隊今年1至3月對323名家庭照顧者做生活質量研究，問卷調查涵蓋身體機能、心理健康、社會關係、幸福感及疲勞感等方面。結果顯示，42%受訪者面對精神健康問題，當中逾半出現抑鬱症狀，四分之一受焦慮症困擾。18%稱行動能力受影響。

缺長期支援 倡採數據評估工具改善

團隊指出，現行照顧者支援政策欠缺長期、系統性支援，難提升照顧者生活質素，如喘息服務支援點分佈不平均，服務輪候時間亦較長。此外，不少家庭照顧者「以老護老」或「以老護殘」，年長照顧者常因數碼障礙未能享用支援或配套，例如社署前年推出的「照顧者資訊網」，對八成逾60歲照顧者幫助不大。

研究團隊建議採用數據驅動的評估工具，如荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學研發的「照顧者生命質量量表」（CarerQol）。團隊開發了中文版，於內地招募324名不同背景、已照護殘障或需長期照顧者最少5年的家庭照顧者，安排他們接受評估。結果發現該工具在華語環境表現優異，能準確反映不同照顧者群體的差異。

團隊稱該工具具備本地應用潛力，能為政策制定者提供科學數據支持，促進社福體系發展。研究結果已發表在國際期刊《健康與生活品質結果》。