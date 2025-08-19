明報新聞網
港聞

港聞一

被指過度索社工「居港證據」 註冊局：非居港始須多填

【明報專訊】社總稱，社工註冊局發信要求社工提供子女居住、就學資料，僱主的地區資料以確認是否居於香港，質疑做法或侵害私隱，合理性存疑。社工註冊局昨回覆本報承認，曾向個別註冊社工發問卷以核實是否符合條例規定須通常居港，又稱按問卷內容要求，只有在相關者已確認並非居港方須進一步提供資料，包括是否受僱於以香港為基地的公司、主要家庭成員所在地，惟未要求提供「子女居住、就學資料」。

社總本月11日於社交平台稱，得悉註冊局發信要求社工提供子女居住、就學資料，以及僱主地區資料，認為做法合理性存疑，若註冊局僅為確定同工居住地，申報住址並附上證明足以達成目的，毋須涉及子女居住及就學情况或僱主地區資料，認為蒐集信息不符比例，對社工造成不必要心理壓力。

社總質疑蒐信息不符比例

社工註冊局回覆本報稱，據現有條例，註冊社工須通常居於香港，如註冊局認為任何註冊社工已不再通常居港，註冊主任可於註冊紀錄冊註銷其姓名。註冊局承認，為履行上述法定職能，曾因應個別情况向個別註冊社工發出「通常居於香港」問卷以核實，又說在考慮相關者是否符合通常居港規定時，局方有責任考慮一切相關情况。

稱問非居港者子女所在 無問居住就學

社工註冊局表示，按該問卷內容要求，只有在相關者已確認非居港下才須進一步提供資料，包括須確認是否受僱於以香港為基地的公司、主要家庭成員包括配偶及未成年子女所在地，惟該問卷未有要求提供「子女居住、就學資料」。

