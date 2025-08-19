明報新聞網
港聞

港聞一

涉無牌自學為同鄉整牙 6菲傭被捕 假日唐樓經營 衛生差工具沒消毒

【明報專訊】6名菲傭涉透過網上短片自學從事牙科服務，假日在深水埗經營無牌牙醫診所，為同鄉洗牙、箍牙、製作假牙等。入境處根據舉報，前日拘捕6名菲傭，包括無牌牙醫及助理，並檢獲一批牙科手術工具。她們涉嫌提供無牌牙醫服務及違反逗留條件被捕。入境處已轉介相關部門跟進涉嫌違反《牙醫註冊條例》的罪行。

疑睇片自學 一人稱曾家鄉當牙科助理

被捕6名菲律賓籍女傭年齡34至60歲，據初步了解，兩人是無牌牙醫、4人為助手，涉嫌從事無牌牙醫工作，並違反逗留條件。入境處早前接獲舉報，懷疑有外傭在深水埗一唐樓單位提供無牌牙醫服務，深入調查後周日採取行動，在單位拘捕6名涉案菲傭，並檢獲用作洗牙、箍牙、假牙製作的牙科手術與程序的相關工具。現場發現13名菲籍人士，調查後相信他們到上址光顧無牌牙醫。

靠同鄉口傳收150至500 無正式受訓

調查顯示，她們在本港或海外均無牙醫專業資格，或接受任何正式牙科訓練，相信是透過短片自學，其中一人聲稱曾在菲律賓當牙醫助理，顧客主要透過同鄉口耳相傳，每次收費150至500元。入境處經調查，被捕6人的僱主對外傭從事無牌牙醫不知情。

入境處總入境事務主任戴冠豪稱，無牌牙醫診所環境衛生惡劣，於所謂手術房間擺放梳化、蒸餾水、紙巾、毛巾、香薰、洗手盆及簡陋的手術用具。行動期間，被捕「牙醫」只穿普通衣物，無證據顯示該衣物、醫療用品及工具曾消毒，醫療廢物亦隨便棄置，有極大病毒感染風險，呼籲市民包括外傭切勿貪便宜光顧無衛生、無註冊、無牌照的「三無」牙醫及診所。

