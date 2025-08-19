灣區手記：中山石岐鴿 ／文：尚東美

剛到店舖就發現門庭若市，並且大多是家庭客，當時就竊喜「一般作為居民家庭聚餐所選的餐廳，口味肯定不會差」。與朋友點了藥材湯底煮兩隻中鴿及一隻甲魚，還有他們的招牌紅燒乳鴿，頗有一種要把石岐鴿都吃完的架勢。筆者怕水煮鴿沒味道，又怕自己調的醬料破壞食物本身味道，便問店員「本地沾料配方」，但被告知「我們都不用調料的，鴿子本身都有味道，湯底也是會愈煮愈香」。

談話間約莫兩個拳頭大小的紅燒乳鴿就上枱了，皮薄且酥脆，肉質緊實且鮮嫩，筆者一口咬下去，汁水便在口腔流動。不過最令我們意外的是那鍋藥材湯底和水煮鴿，湯底煮了半個多鐘後從最初的清淡到最後的濃稠香甜，當時就暗暗發誓「今天就算撐破肚皮，湯也一定要喝光」。而水煮的鴿肉本身就有一股鹹香，加上在湯裏燉了很久，也帶有湯底的鮮甜。

最近此鴿剛獲國家知識產權局頒發的「地理標誌產品」身分證，同期中山獲批的還有黃圃臘味、中山脆肉鯇和神灣菠蘿，可惜時間有限，有機會再嘗。

文：尚東美