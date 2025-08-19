灣區熱搜：全運千款特許紀念品成商機

明報記者 林迎

第15屆全國運動會和全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會市場開發推介活動「全運暖企 全運助企」上月底在廣州舉行，向22家特許生產企業和34家特許零售企業授牌。據主辦方統計，截至6月30日已累計發放特許商品防偽標籤逾100萬枚，覆蓋11大品類共518個品種，商品貨值逾7940萬元（人民幣，下同）。

曾參與多項大賽 供應商看好營收

大會還公布市場開發計劃，共分為合作伙伴、贊助商、獨家供應商、供應商及支持企業五大層級，每級對應相應企業權益，包括標誌和稱謂使用、廣告設置、賽事冠名、火炬傳遞等。此次參與特許經營有不少北京企業，北京銅牛集團有限公司項目負責人辛丹國對本報說，公司競標大型賽事特許經營權經驗豐富，過去曾參與北京冬奧、哈爾濱亞冬會，營收分別達到5000萬和1300萬元，「相當不錯，所以我們也看好這屆全運會」。

「之前特首李家超拿着我們的產品發了社交媒體（帖文），所以賣得不錯，限量是2025套，賣完就沒有了。」廣東金聯盟文化發展有限公司業務員王曉婷說，該公司旗下有100多款特許商品，目前最受歡迎的是「三國醒獅」版吉祥物盲盒。她表示，競爭最激烈的是毛絨玩具，共有7間特許經營商，所以會盡力設計出多種款式。

現時深圳及廣州多處已開設官方特許商店，方便市民購買全運紀念品，如深圳的中心書城、廣州的正佳廣場；香港首間特許店亦已在西九龍高鐵站開幕。