高德「黑工車隊」再拘兩女涉串騙 一另涉洗錢

新界北總區重案組經進一步調查，前日下午在落馬洲拘捕46歲本地女子及36歲內地女子，涉嫌「串謀詐騙」及「協助及教唆違反逗留條件」，該名36歲內地女子亦涉嫌洗黑錢，相信兩被捕女子與該犯罪集團有關，由探員帶署扣查。

調查顯示，犯罪集團涉於今年中開始招攬內地人來港載客取酬，先安排內地司機來港申請有效駕駛執照，其後以訪客身分來港，再以集團成員登記車輛及網約車平台帳號載客取酬。據悉司機與集團五五分帳。

涉案集團分工明確，有成員負責車輛登記，集團名下同一個地址有18輛同款混能私家車登記，猶如車隊；另有成員充當平台戶口登記人，將其轉數快、銀行戶口、電話號碼等用作平台戶口登記，其中部分戶口疑利用偽造的香港身分證登記。截至今年8月15日，警方對駕駛未領有出租汽車許可證的私家車及輕型貨車非法載客取酬（白牌車）已進行83次執法行動，其中5宗懷疑與非法勞工有關。