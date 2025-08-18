「小街道大聯盟」效佳 將擴至灣仔九龍城

【明報專訊】香港中小型企業聯合會去年起與商經局推出「小街道大聯盟」計劃，透過整合地區商戶優惠並邀請網紅拍片，於內地社交平台「小紅書」介紹街道及商店特色，冀吸引內地客消費。首個項目設於中上環「城蹤遊」街道，會長郭志華透露，計劃所涵街道人流明顯增加，荷李活道打卡位「好爆」，個別商戶稱其間生意額增兩三成；今起及下月分別將計劃擴展至灣仔及九龍城，目前共約70個商戶報名。
根據旅發局數據，本港今年首7個月錄得2130萬名內地訪港旅客人次，按年增約一成。郭志華向本報表示，新冠疫後深度遊盛行，但部分內地旅客未必熟悉各區特色，故製作「地膽推介地圖」，如灣仔藍屋建築群和交加街露天市集等，以及九龍城九龍寨城公園和啟德發展區等，尤其讓暑假及十一黃金周來港旅客參考娛樂及消費資訊。
年底重返中上環 明年或推深水埗
他說，參與商戶涵蓋傳統及新興食肆，旅客只需出示實體或電子優惠卡即享優惠，如「食碗雲吞麵送支汽水」，同時吸引他們探索附近一帶，達致「大店幫小店」效果。
首個項目去年12月率先於市建局中上環「城蹤遊」街道推出，郭志華稱成效顯著，在商戶同意下延長計劃至今年農曆新年後結束，歷時約3個月；今年12月將重返中上環舉行，明年亦有機會推廣至深水埗區。