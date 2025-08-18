明報新聞網
港聞

港聞一

網店逆市落地拓客源 稱助推新品改進體驗

【明報專訊】新冠疫後市道疲弱，加上消費模式改變，部分實體商戶轉戰網購平台，但亦有網店逆市落地開拓客源。主打拿破崙蛋糕的Sugar Brothers於2018年在網店起家，多年擺賣市集及快閃店累積客源，兩個月前投資7位數進軍油麻地開設首間實體店。面對北上消費熱潮，網店去年生意較前年跌三四成。負責人之一Jay認為，本港不論租金及食材等成本均無法與內地較量，但相信憑優質產品及服務態度，「若本地商戶能提供良好體驗，客人自然願意『打開荷包』」。

成本難及內地 靠品質態度吸客

進駐油麻地的租金及薪金等開支佔逾五成營業額，Sugar Brothers原在葵涌租用兩個工場製作及存取蛋糕的地點，為減低營運成本，本月初轉讓其中一個，另一個則作貨倉。Jay稱，昔日工場遠離市中心，即使能用兩小時製作「急單」，客人亦未必願費時取貨。實體店則離佐敦港鐵站約兩分鐘步程，「急單」和街客訂單數量提升，有助開拓客源；而門市提供產品推陳出新的空間，如售賣麵包及迷你拿破崙，並能與客人直接溝通並不斷改良。

該店主打拿破崙蛋糕，因應顧客需要度身訂做中英文字或卡通款式，製作則以保持鬆脆口感及控制膨脹厚度最為困難。目前商店逾半顧客均會再「幫襯」，甚至有顧客由拍拖、結婚至慶祝孩子6歲生日仍繼續訂購他們的蛋糕。

逾半願回頭 寧降毛利不轉原材料

面對食材價格倍增，該店稱堅持進口紐西蘭牛奶、日本雞蛋及法國麵粉等，負責人Oscar認為「情願降低毛利或更精準計算食材避免浪費」。該店強調每個服務環節，從落訂時對客人態度、訂單有否錯漏以至詢問顧客食後評價，他認為「最困難是開拓新客源，而最堅實的是舊客源」，小店在目前經濟環境下生存並不易，「最主要是靠口碑及味道」，有賴舊客重返並在朋友圈子推介，才能以「古老卻最真實」方法推廣他們的產品。

（消費轉型系列‧二）

