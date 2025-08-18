明報新聞網
難頻洗手  濕疹女棄護士夢 調查稱一成患者辭工 港大推無副作用保濕霜

【明報專訊】醫療健康推廣協會昨公布調查稱，逾四成在職濕疹患者認為過往的治療無效，而整體逾七成受訪者曾用類固醇等常見療法，當中不足四成人滿意效果。22歲李小姐自小受濕疹困擾，因病情反覆無法當護士，無奈轉行放棄理想。為解決濕疹患者困境，港大醫學院團隊最新研發出一種「抗毒力化合物」保濕霜，使濕疹皮膚無法誘發免疫反應，有望成為新一代無副作用治療濕疹的選項。

逾三成稱職場受排斥

調查蒐集共240個5年內曾求醫在職濕疹患者的回覆。不少受訪者認為濕疹困擾其工作，當中逾三成（32.5%）稱曾遭同事或上司排斥、嘲笑；約兩成（21.3%）因病被拒聘，約一成（11.3%）稱最終辭職。

任職藥房的李小姐數年前讀健康學副學士時，在臨牀課要長時間戴手套、頻繁消毒及洗手，致濕疹更嚴重，皮膚破損、起水疱等。她有感難顧及濕疹與課堂衛生要求，終放棄護士夢想，轉讀藥劑配藥課程，產生極大挫敗感。她現因病情反覆需常請假，皮膚痕癢亦致失眠，翌日上班難集中精神，影響工作。另一患者湯小姐病情最嚴重時皮膚會紅腫、流膿及脫皮，使任職幼稚園教師的她常備受注意，感尷尬。

註冊醫生林漢先說，濕疹成因涉及基因、免疫和環境等因素，部分患者因皮膚角質層薄弱難鎖水，導致乾燥、感染和反覆發作，亦影響患者心理健康。

港大植物提煉化合物助抑菌

港大微生物學系副教授高一村指出，幾乎所有濕疹患者均受「金黃葡萄球菌」影響，該菌會釋放毒素，令濕疹惡化。他與團隊從草本植物提煉出一種「抗毒力化合物」並製成保濕霜，有效抑制細菌釋放毒素，令皮膚不再誘發免疫反應，並促進皮膚屏障修復，有望成為新一代無副作用治療選項。部分參與研究的患者包括李小姐與湯小姐使用該配方約一周後，紅腫、痕癢及脫皮問題明顯改善。

相關字詞﹕抗毒力 金黃葡萄球菌 保濕 濕疹

