商廈改裝學生宿舍 設營運框架留彈性

【明報專訊】政府上月推出「城中學舍計劃」，鼓勵市場以自資和私營方式，把現有商業大廈改裝為學生宿舍，並在多方面「拆牆鬆綁」。副教育局長施俊輝稱，該計劃為宿舍提供彈性的同時亦設框架，確保宿舍合規營辦，例如只可租予修讀指定合資格專上院校的全日制學生入住，以及合資格院校有關人員，惟後者不可多於宿位的10%；當局亦要求營辦商遞交申請時，必須同時作出法定聲明，承諾遵守計劃下的資格準則，亦須每年向教育局提交經核證的審核報告。

發展局：改裝毋須做規劃程序

發展局長甯漢豪昨發表網誌，形容「城中學舍計劃」對症下藥，是具成本效益的運作框架。發展局項目辦總監周文康稱，城規會已擴闊城規制度下「酒店」用途的定義，涵蓋計劃下合資格的學生宿舍，把這些商廈改裝成學生宿舍，事前毋須做任何規劃程序。

周又稱，計劃下改裝而成的學生宿舍，在計算地積比率及上蓋面積時，將被視為非住用樓宇，換言之，「酒店」或商廈原有總樓面面積可獲保留；此外，發展商或營辦商可將獲豁免計入總樓面面積的設施如停車位，改為健身室或自修室等，支援宿舍用途。

施俊輝稱，在制定計劃的細節時，已考慮業界和院校實際運作，盡量提供彈性，例如申請人可以是私人發展商、院校，又或兩者合作共同申請。

改建都大宿舍 停車場變學生空間

香港都會大學校長林群聲透露，都大正籌備由酒店改裝為學生宿舍的MU88，政策容許將酒店一個約6000平方呎的停車場及3000平方呎的後勤辦公室，改裝為學生活動空間，例如自修室或健身室等，對營運宿舍有幫助。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，以往發展商改裝商廈成為學生宿舍，需拆除一些樓層，以符合建築物管制要求，在技術和成本上均有一定困難，另外發展商亦要向城規會提交規劃申請，因此以往要將商廈改裝成學生宿舍幾乎是不可行。

