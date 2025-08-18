明報新聞網
許智峯獲澳庇護簽證 港府斥予「犯法特權」

【明報專訊】涉嫌違反《港區國安法》而被通緝的立法會前議員許智峯，前日表示獲澳洲批出庇護簽證，准以永久居民身分在當地居住。特區政府不點名回應澳洲做法，稱強烈不滿及反對任何國家以任何方式包庇罪犯，批評等同給予「犯法特權」，完全違反法治精神。政府重申定必竭盡所能、以一切合法手段追捕及打擊國安罪犯，追究其法律責任。

許智峯在2020年宣布流亡，2021年起居於澳洲。他前日在社交網站稱，與家人獲澳洲內政部批出庇護簽證，他稱由於已獲庇護身分，料已排除日後被遣返回港的可能。許智峯認為，澳洲已作出有力表態彰顯在香港民主議題的立場，並促請澳洲更積極為其他在囚民主派發聲。

特區政府前晚發聲明，指不少干犯國安罪行的罪犯潛逃離港，刻意逃避法律制裁，並在潛逃期間繼續作出危害國安行為，「是不折不扣的羞恥和懦夫的行為」。政府批評，任何國家以任何方式包庇本港犯罪分子均是蔑視法治，極不尊重本港法律制度，粗暴干涉香港事務。政府稱潛逃者不應妄想離港就可逃避刑責，最終都要為犯罪行為負上責任，受法律制裁。

鍾翰林獲英難民身分

另外，前年赴英國尋求政治庇護、因《港區國安法》遭通緝的前「學生動源」召集人鍾翰林，昨亦在社交平台X表示獲得當地難民身分，獲批出為期5年的居留許可。

