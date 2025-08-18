國泰航班起飛後故障 折返多倫多

【明報專訊】國泰航空一班由加拿大多倫多出發返港的航班，於當地時間前日（16日）起飛後發生故障，需中途折返，未能按原定時間於昨晚抵港。適逢當地有航空公司員工正展開罷工，國泰未能安排其他機位，航機暫定延至本周三晚抵港。有本港遊學團乘搭該航班，團友家長關注女兒人身安全，促國泰盡早安排返港航班。國泰稱，航班起飛後因發現「技術故障」而需折返多倫多，已安排部分客人入住當地酒店，正全力修復航機。
適逢加國罷工 暫延周三抵港
據國泰網站，涉事航班編號CX805目前延至本周二（19日）晚上8時半由多倫多起飛，預計本周三（20日）晚上11時44分抵港。國泰回覆稱，CX805於多倫多時間周六下午約4時56分起飛後，因發現技術故障而折返多倫多，並於當地時間晚上7時20分安全降落多倫多國際機場。
國泰稱由於當地航空公司正受罷工影響而暫停運作，難以安排其他機位，國泰多倫多團隊已安排部分顧客入住當地酒店，亦正全力修復航機，強調每個決定以顧客和機組人員的安全為首要考慮，又對受影響顧客深表歉意。
乘客獲酒店住宿 家屬促國泰解釋
市民李先生的女兒參加遊學團，原定乘搭該航班返港，事後獲安排入住酒店。李關注國泰安排的住宿附近治安，擔心女兒人身安全，女兒行程延誤，需更改回港後補課日子，希望國泰盡早安排返港航班，並解釋技術故障。