國泰航班起飛後故障 折返多倫多

適逢加國罷工 暫延周三抵港

據國泰網站，涉事航班編號CX805目前延至本周二（19日）晚上8時半由多倫多起飛，預計本周三（20日）晚上11時44分抵港。國泰回覆稱，CX805於多倫多時間周六下午約4時56分起飛後，因發現技術故障而折返多倫多，並於當地時間晚上7時20分安全降落多倫多國際機場。

國泰稱由於當地航空公司正受罷工影響而暫停運作，難以安排其他機位，國泰多倫多團隊已安排部分顧客入住當地酒店，亦正全力修復航機，強調每個決定以顧客和機組人員的安全為首要考慮，又對受影響顧客深表歉意。

乘客獲酒店住宿 家屬促國泰解釋

市民李先生的女兒參加遊學團，原定乘搭該航班返港，事後獲安排入住酒店。李關注國泰安排的住宿附近治安，擔心女兒人身安全，女兒行程延誤，需更改回港後補課日子，希望國泰盡早安排返港航班，並解釋技術故障。