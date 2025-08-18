明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國泰航班起飛後故障 折返多倫多

【明報專訊】國泰航空一班由加拿大多倫多出發返港的航班，於當地時間前日（16日）起飛後發生故障，需中途折返，未能按原定時間於昨晚抵港。適逢當地有航空公司員工正展開罷工，國泰未能安排其他機位，航機暫定延至本周三晚抵港。有本港遊學團乘搭該航班，團友家長關注女兒人身安全，促國泰盡早安排返港航班。國泰稱，航班起飛後因發現「技術故障」而需折返多倫多，已安排部分客人入住當地酒店，正全力修復航機。

適逢加國罷工 暫延周三抵港

據國泰網站，涉事航班編號CX805目前延至本周二（19日）晚上8時半由多倫多起飛，預計本周三（20日）晚上11時44分抵港。國泰回覆稱，CX805於多倫多時間周六下午約4時56分起飛後，因發現技術故障而折返多倫多，並於當地時間晚上7時20分安全降落多倫多國際機場。

國泰稱由於當地航空公司正受罷工影響而暫停運作，難以安排其他機位，國泰多倫多團隊已安排部分顧客入住當地酒店，亦正全力修復航機，強調每個決定以顧客和機組人員的安全為首要考慮，又對受影響顧客深表歉意。

乘客獲酒店住宿 家屬促國泰解釋

市民李先生的女兒參加遊學團，原定乘搭該航班返港，事後獲安排入住酒店。李關注國泰安排的住宿附近治安，擔心女兒人身安全，女兒行程延誤，需更改回港後補課日子，希望國泰盡早安排返港航班，並解釋技術故障。

相關字詞﹕多倫多 加拿大 國泰航空

上 / 下一篇新聞

連鎖零售商分店多跌  健身集團逆市擴 不少稱拓網購 學者料或進一步調整
連鎖零售商分店多跌  健身集團逆市擴 不少稱拓網購 學者料或進一步調整
網店逆市落地拓客源 稱助推新品改進體驗
網店逆市落地拓客源 稱助推新品改進體驗
「小街道大聯盟」效佳 將擴至灣仔九龍城
「小街道大聯盟」效佳 將擴至灣仔九龍城
高德「黑工車隊」再拘兩女涉串騙 一另涉洗錢
高德「黑工車隊」再拘兩女涉串騙 一另涉洗錢
葵涌雙屍案檢冰壺毒品 疑吸過量 消息：兩人患精神病 手機對話商討購毒
葵涌雙屍案檢冰壺毒品 疑吸過量 消息：兩人患精神病 手機對話商討購毒
灣區臨牀試驗所研數據過河細節 張文勇：大原則保障私隱國安 探討病人北上南下參與研究
灣區臨牀試驗所研數據過河細節 張文勇：大原則保障私隱國安 探討病人北上南下參與研究
李家超：辦抗戰紀念活動 續推愛國教育
李家超：辦抗戰紀念活動 續推愛國教育
許智峯獲澳庇護簽證 港府斥予「犯法特權」
許智峯獲澳庇護簽證 港府斥予「犯法特權」
商廈改裝學生宿舍 設營運框架留彈性
商廈改裝學生宿舍 設營運框架留彈性
難頻洗手  濕疹女棄護士夢 調查稱一成患者辭工 港大推無副作用保濕霜
難頻洗手  濕疹女棄護士夢 調查稱一成患者辭工 港大推無副作用保濕霜
拘14黑工1非法入境 多涉飲食業
拘14黑工1非法入境 多涉飲食業
紅旗下游泳 六旬翁石澳遇溺
紅旗下游泳 六旬翁石澳遇溺
流感疫苗計劃擬擴用噴鼻式
流感疫苗計劃擬擴用噴鼻式
AI年代：「AI搜尋」威脅 內容供應者尋對策 美傳媒業警告須設保障防倒閉
AI年代：「AI搜尋」威脅 內容供應者尋對策 美傳媒業警告須設保障防倒閉
AI年代：專家籲擁抱新時代 保持曝光勝封閉
AI年代：專家籲擁抱新時代 保持曝光勝封閉
灣區熱搜：廣州上半年GDP遜重慶 續跌出前四 汽車產業天與地 專家：廣州已改善顯轉型成效
灣區熱搜：廣州上半年GDP遜重慶 續跌出前四 汽車產業天與地 專家：廣州已改善顯轉型成效
灣區熱搜：灣區GDP上半年增5% 深圳再拉開
灣區熱搜：灣區GDP上半年增5% 深圳再拉開
【Emily】實驗農場研新技術復育本地好嘢 年前推稻米「花腰仔」 開發App以AI診斷蟲害
【Emily】實驗農場研新技術復育本地好嘢 年前推稻米「花腰仔」 開發App以AI診斷蟲害
【Emily】DSE視藝科低分作品 藝術家讚超靚
【Emily】DSE視藝科低分作品 藝術家讚超靚
【Emily】嘉許優秀文化大使 李業廣現身
【Emily】嘉許優秀文化大使 李業廣現身
【Emily】東華流動中醫車服務元朗簡屋居民
【Emily】東華流動中醫車服務元朗簡屋居民
【Emily】啟德零售館 7月銷售額增逾兩成
【Emily】啟德零售館 7月銷售額增逾兩成