灣區臨牀試驗所研數據過河細節 張文勇：大原則保障私隱國安 探討病人北上南下參與研究

明報記者 陳展棋

政府去年11月成立「粵港澳大灣區國際臨牀試驗所」，稱與深圳「粵港澳大灣區國際臨牀試驗中心」合作，協同大灣區8600萬人口發展臨牀試驗。試驗所上月公布簽署首份備忘錄，展開一項愛滋病疫苗跨境第二期臨牀試驗，而連同這項研究，試驗所已協助啟動5項臨牀試驗，包括肝病先進療法、肝癌及肺癌等，另有7個項目計劃中。

已啟動5項試驗 涵肝病癌症研究

張文勇接受訪問時表示，「多中心研究」較單一地區的臨牀研究更具代表性，試驗所希望協同粵港澳三地跨境做研究，試驗所會為藥廠、研究者等提供免費諮詢。他表示，現時由港大團隊開展愛滋病疫苗跨境研究尚未開始，但強調並非延誤，團隊正盡快物色可行參與者等程序。除愛滋病外，腫瘤亦是試驗所希望協調的項目。

吸引海外藥廠來港 稱反應正面

張文勇指出，兩地倫理及藥物審批程序均根據國際標準制訂，「中國並非行另一條路」，相信能克服跨境做研究的困難，但他承認，本港的普通法與內地法律存在根本性不同，致兩地臨牀研究開展速度可能有異，他說一直與內地臨牀試驗中心緊密溝通，「於一國兩制的大前提下，盡量互相協調」。被問到在吸引海外藥廠來港有何具體成效，他形容海外藥廠反應正面。

試驗所目前暫設於中央援港應急醫院，將來會遷至港深創新及科技園內的濕實驗室大樓。不過開幕10個月，如何於園區內進行跨境數據互通未有詳情公布，張文勇稱需交由政府交代，但稱大原則是保障私隱及國家安全，相信只剩餘細節問題解決。不過，他指未有數據互通無礙兩地共同開展研究，會作兩手準備，可探討安排病人北上或南下參與項目。

試驗所預計未來一年，會與本港兩所醫學院開展逾70項涵蓋創新療法等的臨牀試驗。張文勇表示，除大學外，亦會與醫管局和私家醫院合作，將來有可能協調藥廠，於醫管局基層醫療診所進行慢性疾病研究項目。港大內科學系講座教授袁孟峰則表示，曾有國際藥廠誤解本港的臨牀研究審批程序，希望官方平台可起協調及配對角色，他會鼓勵本港知名度較低的年輕學者參與平台。