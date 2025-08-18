明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

葵涌雙屍案檢冰壺毒品 疑吸過量 消息：兩人患精神病 手機對話商討購毒

【明報專訊】葵涌和宜合道瑞景大廈劏房前晚揭發的雙屍命案，兩名同為29歲的男女倒斃浴室。據了解，警方在現場檢獲兩冰壺及懷疑毒品，暫不排除事件涉吸毒過量而引起，惟兩人死因仍有待解剖及毒理化驗確定。案件交由葵青警區重案組跟進。

警方前晚近9時接獲一名女子報案，稱與早前相約探訪的兒子失去聯絡，登門查看亦沒人應門，於是報警求助。警方及消防到場破門入屋，發現兩男女昏迷倒臥房間浴室，由救援人員即場證實死亡。警方即封鎖大廈各出入口，向大廈保安員了解事件，並翻查閉路電視片段查看兩人出入情况。

倒斃浴室的兩人分別為姓楊男子及姓陳女子。據了解，兩人為朋友關係，在女子身上發現3包透明膠袋包裹的懷疑毒品，亦在房間檢獲兩個冰壺，內藏有懷疑混有毒品的液體。警方在現場沒有發現打鬥及曾被搜掠痕迹，亦沒有檢獲遺書，初步根據兩具遺體情况，估計兩人死去約半天至一天。警方經初步調查，案件暫列屍體發現，探員在房間檢走一批相關證物。兩人遺體由仵工舁送殮房。

醫生：同時吸多種毒品 心臟或無法負荷

據悉，涉事單位於大廈高層、約150呎的分租劏房，由男子租住。消息稱，兩人均有精神健康疾病，包括躁鬱症、抑鬱症、思覺失調等，兩人手提電話的對話內容大部分是商討如何購買毒品，暫不排除事件涉吸毒過量而導致死亡。

有不具名的家庭醫生表示，吸食冰毒者會亢奮，其心跳會加速，感到頭暈，倘吸食者同時吸食多種毒品，容易令心臟無法負荷，出現心律不正並暈倒，部分吸食者更有可能因長期處於活動狀態、不休息，導致肌肉溶解、腎功能衰竭。他又指出，冰毒的濃度視乎製毒者如何製毒，相信很多人吸食時並不知道所吸食的毒品濃度及分量，「其實很危險，吸了什麼自己不知道，分量也不知道」。

社工：吸毒者多隱蔽 需協助處理壓力情緒

資深社工周裔智指出，大多數吸毒者在隱蔽地方吸食，主要透過其身邊人求助才能夠接觸得到，社工接觸時會了解他們吸毒的原因，協助他們處理壓力及情緒的根源問題，如失業、失戀、賭博問題等，再助其戒毒；同時穩住吸毒者身邊人的情緒，以免這些情緒令吸毒者更大壓力、更隱蔽。他又指出，冰毒屬興奮劑，吸食後通常較亢奮，甚至可以數日不睡覺，吸食者身上或長出俗稱「冰瘡」的皮疹，建議如發現身邊人有上述情况，可向社工求助。

相關字詞﹕屍體發現 吸毒過量 毒品 冰壺 倒斃浴室 雙屍命案

上 / 下一篇新聞