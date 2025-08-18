葵涌雙屍案檢冰壺毒品 疑吸過量 消息：兩人患精神病 手機對話商討購毒

警方前晚近9時接獲一名女子報案，稱與早前相約探訪的兒子失去聯絡，登門查看亦沒人應門，於是報警求助。警方及消防到場破門入屋，發現兩男女昏迷倒臥房間浴室，由救援人員即場證實死亡。警方即封鎖大廈各出入口，向大廈保安員了解事件，並翻查閉路電視片段查看兩人出入情况。

倒斃浴室的兩人分別為姓楊男子及姓陳女子。據了解，兩人為朋友關係，在女子身上發現3包透明膠袋包裹的懷疑毒品，亦在房間檢獲兩個冰壺，內藏有懷疑混有毒品的液體。警方在現場沒有發現打鬥及曾被搜掠痕迹，亦沒有檢獲遺書，初步根據兩具遺體情况，估計兩人死去約半天至一天。警方經初步調查，案件暫列屍體發現，探員在房間檢走一批相關證物。兩人遺體由仵工舁送殮房。

醫生：同時吸多種毒品 心臟或無法負荷

據悉，涉事單位於大廈高層、約150呎的分租劏房，由男子租住。消息稱，兩人均有精神健康疾病，包括躁鬱症、抑鬱症、思覺失調等，兩人手提電話的對話內容大部分是商討如何購買毒品，暫不排除事件涉吸毒過量而導致死亡。

有不具名的家庭醫生表示，吸食冰毒者會亢奮，其心跳會加速，感到頭暈，倘吸食者同時吸食多種毒品，容易令心臟無法負荷，出現心律不正並暈倒，部分吸食者更有可能因長期處於活動狀態、不休息，導致肌肉溶解、腎功能衰竭。他又指出，冰毒的濃度視乎製毒者如何製毒，相信很多人吸食時並不知道所吸食的毒品濃度及分量，「其實很危險，吸了什麼自己不知道，分量也不知道」。

社工：吸毒者多隱蔽 需協助處理壓力情緒

資深社工周裔智指出，大多數吸毒者在隱蔽地方吸食，主要透過其身邊人求助才能夠接觸得到，社工接觸時會了解他們吸毒的原因，協助他們處理壓力及情緒的根源問題，如失業、失戀、賭博問題等，再助其戒毒；同時穩住吸毒者身邊人的情緒，以免這些情緒令吸毒者更大壓力、更隱蔽。他又指出，冰毒屬興奮劑，吸食後通常較亢奮，甚至可以數日不睡覺，吸食者身上或長出俗稱「冰瘡」的皮疹，建議如發現身邊人有上述情况，可向社工求助。