灣區熱搜：廣州上半年GDP遜重慶 續跌出前四 汽車產業天與地 專家：廣州已改善顯轉型成效

明報記者 蔡宛均

渝2017曾超穗 同受惠汽車

去年廣州經濟輸給重慶令人關注，而隨着各城市公布今年上半年「成績單」，廣州經濟總量再低於重慶。翻查過去10年數據（見圖1），重慶2017及2018年也曾超越廣州成為北京、上海及深圳後的第四大城市。當年重慶之能超越廣州，某程度亦與汽車產業有關，2017年重慶的汽車製造業和電子製造業工業增加值增速分別為6.2%和27.7%，其中新能源汽車和鋰離子電池產量年增均達1.3倍。

而今年上半年，重慶市規模以上工業增加值按年增5.6%，其中汽車製造業增加值年增8.4%，上半年新能源汽車產量更升25%至48.9萬輛；而廣州上半年規模以上工業增加值按年增幅僅0.7%，作為三大支柱產業之一的汽車製造業增加值按年減少5.7%，市統計局解釋是因汽車製造業「仍在新舊動能轉換關鍵期」。

穗車廠承壓期 廣汽盈警

廣州的汽車製造業以傳統燃油車為主，近年來雖已向新能源汽車方向發展，但目前仍處於承壓期，尤其廣州汽車產量「大戶」的廣汽集團（2238），今年上半年累計汽車80.17萬輛，按年減少6.73%；汽車銷量亦僅75.53萬輛，年跌12.48%。產銷不振，廣汽集團亦發盈警預計上半年虧損18.2億至26億元，通告稱主因包括上半年幾款重點新能源車型銷量未達標，另多個主力車型受價格戰影響收益下滑，加上原有銷售體系與新能源轉型需求有結構性錯配，直營、代理、互聯網等新銷售渠道建設落後同業，效能提升較慢。

國家智庫之一的綜合開發研究院（中國．深圳）研究員宋丁指出，從基本層面看，廣州仍處於傳統產業轉型升級的壓力之中，汽車業成為拖累總體經濟表現的核心因素，一方面燃油車產量持續下滑，另一方面新能源汽車比重仍較低，拉動GDP作用不明顯。不過他也說，新舊動能轉換並非短期內實現的事，而從增速來看，上半年表現也比過去兩年有改善，反映工業轉型正顯成效。

新能源車產量上半年增9.5%

雖然廣州的汽車製造業增加值上半年跌5.7%，市統計局稱跌幅已較首季收窄0.7個百分點，新能源車上半年產量亦按年增加9.5%，比第一季大幅躍升8.8個百分點。

另一方面，廣州市上半年消費和投資表現穩中向好。社會消費品零售總額按年升5.9%，其中新能源汽車零售總額增7.1%，而受惠以舊換新政策，家用電器和音像器材類零售總額增27.6%，家具更飈升3.3倍。固定資產投資年增0.8%，其中房地產開發投資復蘇，年增4.1%；工業投資表現活躍，年增12%。