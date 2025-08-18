AI年代：專家籲擁抱新時代 保持曝光勝封閉

禁AI蒐內容恐自我屏蔽

GEO的方法包括向AI演算模型提供明確標註來源的內容、結構良好且表述清晰的文字，以及加強在AI公司經常獲取資料的社交平台和論壇（例如Reddit）發表互動內容，以增加被AI尋獲和引用的機會。

傳媒亦可選擇封禁「AI爬蟲」蒐集網頁內容，但這會面臨搜尋網站不顯示或推送內容的另一極端情况。

部分大型主流傳媒則選擇跟科企合作，向AI開放內容，例如《紐約時報》跟亞馬遜、美聯社和Google、法新社和法國公司Mistral AI合作。然而一些小型傳媒和出版商因為本身訂戶規模較小，跟大型科企談合作時或因缺乏本錢而未能獲益。

方保僑指出，傳媒為提高新聞觸及率而採取的GEO策略，不止要針對關鍵字，亦需要考慮官方、權威內容，而增加專家評論、引用數據以至加入獨家內容，亦有助AI搜尋並引用。

方保僑認同GEO對傳媒有正面亦有負面影響，傳媒確有難處，但他認為總好過AI找不到你的文章。他認為，面對AI這無可避免的趨勢下，傳媒更需要做好本分和把關。

（法新社/NPR/福布斯）