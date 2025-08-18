明報新聞網
港聞

港聞二

AI年代：專家籲擁抱新時代 保持曝光勝封閉

【明報專訊】傳媒為應對「AI概覽」的挑戰，正逐漸以「生成式引擎優化」（Generative Engine Optimization，GEO）策略取得傳統的「搜尋引擎優化」（Search Engine Optimization，SEO），務求令自己的報道成為網民搜尋看到的首個資訊。惟GEO的做法，令傳媒機構面對應否放棄部分利益，向「AI網絡爬蟲」（AI crawling，即免費讓AI公司獲取內容）開放內容的困境。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問時表示，「AI概覽」這類功能無可否認會損害傳媒的點擊以至營收，但「總好過AI找不到你的文章」。

禁AI蒐內容恐自我屏蔽

GEO的方法包括向AI演算模型提供明確標註來源的內容、結構良好且表述清晰的文字，以及加強在AI公司經常獲取資料的社交平台和論壇（例如Reddit）發表互動內容，以增加被AI尋獲和引用的機會。

傳媒亦可選擇封禁「AI爬蟲」蒐集網頁內容，但這會面臨搜尋網站不顯示或推送內容的另一極端情况。

部分大型主流傳媒則選擇跟科企合作，向AI開放內容，例如《紐約時報》跟亞馬遜、美聯社和Google、法新社和法國公司Mistral AI合作。然而一些小型傳媒和出版商因為本身訂戶規模較小，跟大型科企談合作時或因缺乏本錢而未能獲益。

方保僑指出，傳媒為提高新聞觸及率而採取的GEO策略，不止要針對關鍵字，亦需要考慮官方、權威內容，而增加專家評論、引用數據以至加入獨家內容，亦有助AI搜尋並引用。

方保僑認同GEO對傳媒有正面亦有負面影響，傳媒確有難處，但他認為總好過AI找不到你的文章。他認為，面對AI這無可避免的趨勢下，傳媒更需要做好本分和把關。

（法新社/NPR/福布斯）

相關字詞﹕AI年代

