AI年代：「AI搜尋」威脅 內容供應者尋對策 美傳媒業警告須設保障防倒閉

Google去年5月率先在美國推出「AI概覽」（AI overview）搜尋功能，專家估算目前約20%的Google搜尋結果會出現AI概覽。皮尤上月22日發布的調查報告顯示，僅8%美國成年Google用戶獲得含AI概覽的搜尋結果後，會進一步瀏覽頁面中推送及建議的連結。相比之下，15%受訪者進入傳統搜尋結果頁面後會那樣做，反映AI概覽令相關頁面的點擊率減少近一半。路透社今年的數碼新聞報告亦指出，有15%的25歲以下年輕人利用生成式AI取得新聞資訊。

學者：訂閱同靠流量 難撐大型傳媒

法新社本月初的報道指出，AI概覽勢將令依賴網頁點擊獲取廣告收益和訂閱的網媒流失大量訪客。美國全國公共廣播電台（NPR）上月31日引用數碼市場數據公司Similarweb統計，美國有線新聞網絡（CNN）網站的流量較一年前下跌約30%，商業內幕（Business Insider）和《赫芬頓郵報》（HuffPost）網站更大跌四成。

全球傳媒普遍面對讀者閱讀習慣及獲取資訊方式的改變，以至令傳媒收入下降的困境。即使傳媒尋求轉型依靠訂閱維持收入，但美國東北大學「AI-傳媒戰略實驗室」主任威赫比（John Wihbey）告訴法新社，訂閱同樣依靠流量，單靠訂閱用户不足以支撐大型傳媒。法新社亦引述Boston Globe Media的卡羅利安警告，各地出版業未來3至4年將面對極其巨大的挑戰，沒有機構能夠倖免，呼籲業者「有必要打造自己的庇護所，否則將有被捲走的風險」。威赫比也直言這個趨勢將會加速，很快就會出現完全不同的互聯網生態。

出版業犧牲質素 陷惡性循環

有專家指出，目前情况有如惡性循環：眾多出版業商面臨倒閉，或有必要重整營運策略，影響出版內容質素，從而最終削弱引用這些資訊AI答案的可靠度。卡羅利安就直言，「總需有人去採訪」，他認為若沒有原創新聞報道， AI平台根本就沒有任何可以生成概覽的素材。

Google發言人曾公開否認推出「AI概覽」功能後損害到網站流量。但彭博社今年4月7日曾報道，Google去年10月曾約見約20名網絡內容創作者，私下就以上問題及其他演算法改變導致後者所創作的內容失去搜尋結果引薦而致歉，惟同時強調無法保證能恢復原狀。

（法新社/NPR/彭博社）