打風黑雨羅氏大屋受損 建築師籲政府主動助修

創辦「香港探古」的建築師黃洪銓指出，老店舊物能反映地方特色，重建時政府會待老店離場後考慮是否保育其留下之物品，認為做法過於被動及欠缺規劃，應提前介入保育，構思未來如何善用舊物呈現歷史。

老店舊物去向未明，茶果嶺部分舊建築亦被清拆，包括1950年代建成的四山公立學校和茶果嶺鄉民聯誼會會址，現為廢紙回收廠的舊磁泥廠亦不保留。

本月5日黑雨，記者兩日後隨村民「茶仔華」深入羅氏大屋觀察，內部劏開多間房，部分有牀和雜物，有居住痕迹。當日屋內水浸高約2厘米，並有牀舖下塌。茶仔華說，羅氏大屋頂部遮擋物於上月10號風球「韋帕」期間被吹走，黑雨時水位一度高及腳跟。他說，居於羅氏大屋的7戶人近月陸續搬走，其兒子自2017年起搬進羅氏大屋，近日因黑雨暫居親戚之家。

磁泥廠不留 土拓署：花崗岩磚交房協

黃洪銓表示，羅氏大屋仍屬私人業權，業主有責任復修，政府亦可協助。至於磁泥廠，他認為狀况良好且具歷史價值，不獲保留是可惜。土木工程拓展署上月回覆本報稱，磁泥廠經評估後未獲歷史評級，清拆前會拍攝及編製測繪紀錄，並會將花崗岩磚等建築物料交予房協，考慮融入公屋建築設計或作合適展示。

