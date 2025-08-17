居民批未聯絡安置 地署：70戶未配合

已處理740申請 餘110宗

地政總署回覆本報表示，截至7月底已處理約740宗申請，當中約420戶已上樓或獲賠償；約130戶獲確認初步合資格，尚待審批編配；其餘190戶不符安置補償資格，正積極處理餘下約110宗申請，另外約70個住戶仍未配合署方資格審核。商戶安置方面，署方稱會評估業務經營者補償安排資格資料，如運作年期等，合資格者可獲特惠津貼或申索法定補償，但不涉「一換一」重置土地或運作空間，目前有4個受影響商戶申請已獲批，1個不符資格，已接觸其餘26個業務經營者並正處理其申請。

麒麟隊指會址賠償無聲氣

地署：可租空置官地

1993年成立的茶果嶺村麒麟隊亦未獲安置新會址。七旬麒麟隊隊長「扭計叔」羅悅屏說，村內仍有20多隻麒麟，需暫置西貢壁屋鄉村，質疑當局未妥善保育，「會址和賠償都未有聲氣，應先安置才劃死線」。署方則說，現行政策未為茶果嶺麒麟等民間組織安排安置，麒麟隊如欲尋找日後運作空間，可考慮以短期租約租用臨時空置政府用地。

（城市保育）