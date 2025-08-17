明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

居民批未聯絡安置 地署：70戶未配合

【明報專訊】茶果嶺村發展範圍內的村民須於下月12日前遷出。有居民及商戶向本報稱未獲安置安排，麒麟隊亦稱未有新會址。榮華冰室老闆歐陽偉鏡表示，政府未聯絡商戶討論安置及賠償安排，其女兒一家仍居於村內，當局亦尚未聯絡安置。茂發茶室老闆吳寶和指，政府早前向他表示清拆前會給予3個月清貨，惟至今仍未聯絡「3個月」是何時計起。

已處理740申請 餘110宗

地政總署回覆本報表示，截至7月底已處理約740宗申請，當中約420戶已上樓或獲賠償；約130戶獲確認初步合資格，尚待審批編配；其餘190戶不符安置補償資格，正積極處理餘下約110宗申請，另外約70個住戶仍未配合署方資格審核。商戶安置方面，署方稱會評估業務經營者補償安排資格資料，如運作年期等，合資格者可獲特惠津貼或申索法定補償，但不涉「一換一」重置土地或運作空間，目前有4個受影響商戶申請已獲批，1個不符資格，已接觸其餘26個業務經營者並正處理其申請。

麒麟隊指會址賠償無聲氣

地署：可租空置官地

1993年成立的茶果嶺村麒麟隊亦未獲安置新會址。七旬麒麟隊隊長「扭計叔」羅悅屏說，村內仍有20多隻麒麟，需暫置西貢壁屋鄉村，質疑當局未妥善保育，「會址和賠償都未有聲氣，應先安置才劃死線」。署方則說，現行政策未為茶果嶺麒麟等民間組織安排安置，麒麟隊如欲尋找日後運作空間，可考慮以短期租約租用臨時空置政府用地。

（城市保育）

相關字詞﹕茶果嶺麒麟隊 茶果嶺村重建 茶果嶺村

上 / 下一篇新聞