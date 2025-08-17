明報新聞網
百年客家文化 茶果嶺村遷拆倒數 老店守村 舊物隨緣

【明報專訊】毗鄰麗港城的百年「城中村」茶果嶺村清拆在即，村民須於下月12日前遷出。經歷連場暴雨洗刷，小村踏入最後歲月，多戶寮屋人去樓空，惟幾家老店尚在營業，包括開業逾60載的榮華冰室、茂發茶室與德記棧士多。店內保留傳統木製卡位、柴火爐灶與精工時鐘等舊物，陪伴村民見證茶果嶺半世紀變遷。隨着重建逼近，老店掌舵人亦決意「斷捨離」，同聲說不打算保留舊物，只盼留守村內到最後一刻便離去。

明報記者 廖俊升

手寫餐牌木卡位 冰室二代獨守

遷出死線倒數一個月，記者走訪客家村茶果嶺村，村中心福德祠以西小巷兩旁，幾家老店如常亮燈。75歲歐陽偉鏡（鏡叔）早上拉開榮華冰室趟閘，白光管打照牆上1962年新張誌慶「嘉賓題名」，紅布記載出席新張誌慶的街坊芳名。榮華由鏡叔父親開創，鏡叔與太太1980年代到茶果嶺接手。太太近年離世，鏡叔在銀包收起二人合照，每日如常朝九晚五獨守冰室，「做慣就不辛苦，長期自己一個人」。

榮華保存多件舊物，如因破舊而貼上膠紙的木製卡位、汽水櫃和「隨地吐痰得人憎」告示等，全是一甲子經營的印記。牆上用了30年的白板由街坊所贈，一邊是手寫餐牌，另一邊貼上數十幅舊照，呈現長年如一的榮華、鏡叔太太舊照和全家福。鏡叔說，倘清拆期至，只會保留舊照，其餘舊物都不帶走，「有人要就送出去，家沒位放了」。

8月22日是榮華63年誌慶，亦逼近遷出限期，附近多間寮屋人去樓空。門外展板形容「榮華像把時間凍結在上世紀的空間」，沒客人時鏡叔會坐在卡位看手機，聽着冰室循環播放的1980年代舊歌與吊扇旋轉發出的嘰嘰聲。「我唔捨得㗎，幾十年都在茶果嶺。寮屋都幾好，個個都認識有感情。」去年因頸痛休養數月仍因不捨街坊而復出，他瞇起雙眼笑說，明白社會發展需要，只是不捨鄉情，盼「做到拆、被趕走為止」。

茶室為街坊掌匙 老闆滔滔談爐灶

榮華附近有70年老字號茂發茶室，最初做麵包奶茶咖啡，1960年代乘內地移民潮轉營小炒，後以手打魚蛋粉聞名，直至10多年前第二代老闆吳寶和（華哥）曾因腳痛而轉營士多。70歲的華哥生於茶果嶺，曾做茶果嶺鄉民聯誼會財政而深得街坊信任，村民外出時會將鎖匙掛在茂發鐵閘，由他保管。

除了掌匙，街坊形容茂發亦如博物館，華哥起初不欲受訪，但一談起店內寶物即如開籠雀。因不再煮食，70年歷史的柴火爐灶已變雜物桌，他雀躍地指住爐灶介紹，「這是會發熱的紙皮石，夜晚洗乾淨個煲，放煲水在上面，不用點火明天也會熱」。還有牆上的水泥風扇座、打魚蛋的棕色桌椅、現時佈滿雜物的卡位、掛牆的貝殼畫，全有逾半世紀歷史。

華哥早前已捐出廚具，他說只會帶走相片和證書，對舊物並不執著，「間屋不是很大」，他相信「順其自然」，待清拆便離去。

士多小量入貨 為貓與街坊開門

跟榮華和茂發不同，開業約70年的德記棧士多舊物於1983年大火焚毁。75歲老闆張美華（德嫂）1970年代從馬來西亞嫁到香港，跟先生接手士多。1983年大火後，他倆搬舖至福德祠旁，當年買入的精工時鐘是目前德記最舊的物品，時分針仍然跳動，記載村子41年發展，秒針則在近年被收養的小貓弄壞。

士多外放了幾張椅子，近年漸少村民聚腳。德嫂仍會小量入貨，飲品賣4元、零食數元，「沒人買所以不會入很多了，有時自己吃，賣不出便帶回家給孫兒」。德嫂說，不少老街坊已搬走，她早年亦住進秀茂坪，每天回村開舖，為與街坊聊天和照顧兩隻小貓。「說了清拆幾十年，這次是真的了。」她直言不捨亦只好接受，清拆時便不帶一物離去，「啲人搬走晒我就走……老了，退休也沒所謂」。

（城市保育）

