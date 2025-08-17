明報新聞網
港聞

港聞二

出戰全運30項目 600港將歷屆最多

【明報專訊】第15屆全國運動會將於11月舉行，香港將承辦8個比賽項目。香港新聞博覽館昨日舉行「香港體育•登峰造極」專題講座，出席的全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，本屆香港派出的運動員為歷屆最多，參與項目近30個，數目為歷年最多。

團隊士氣升 羽將李卓耀冀奪金

同場的羽毛球港將李卓耀被問到全運會備戰情况，他說球隊在全運會前尚要應付6場國際賽事，包括下周的世界巡迴賽，行程緊密，幸好新教練團隊上任後，為團隊注入新能量，士氣大升，期望自己能奪金牌外，也期望隊員奪得佳績。他又說，早前曾到啟德體育園觀賞欖球比賽，深感現場氣氛熱烈，相信園區落成為市民帶來更多欣賞國際賽事及大型演唱會的機會。

楊德強說，香港代表團今屆將派出逾600名運動員出戰近30個項目，規模為歷屆之最。翻查今屆全運會資料，競賽項目共設34項。對於售票採實名制，他解釋是以防炒賣，並提醒首階段已開放登記，8月28日起將率先發售香港賽區4個項目的門票，包括沙灘排球、男子手球、五人籃球及七人欖球，其餘賽事門票將於9月下旬陸續推出。

體育專員蔡健斌說，本港承辦的8個項目包括劍擊、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球等將於啟德體育園及多個康文署場地舉行，目前已完成多輪場地測試，仍會不斷改進細節安排。

全運會 港將 全運會2025 楊德強 李卓耀

