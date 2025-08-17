明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

垃圾徵費延向立會匯報 謝展寰稱需蒐更多民意

【明報專訊】原定去年8月1日實施的垃圾收費措施暫緩實施逾一年，環境及生態局原須於上月底向立法會匯報收費計劃進度，其後局方改稱推遲至今年稍後交代。環境及生態局長謝展寰昨日解釋，未來一定會到立法會匯報，而目前初步收到的絕大多數民意認為並非適當時機重推垃圾收費，故當局認為有必要蒐集更多數據及民意再匯報。

至於原定今年實施的第二階段「走塑」，謝展寰稱前日啟動招募食肆參與非塑膠容器試驗計劃，可視為開始試行第二階段「走塑」。

謝展寰昨在商台節目《政經星期六》稱，垃圾收費目的是減廢，當局增加宣傳教育及回收配套已有明顯效果，而垃圾收費只是諸多減廢工具的一種，當局會傾聽更多民意後再報告，會視乎情况確定政策短期內是否需要重推。他重申冀透過多種方式實現減廢，期望達至2035年「零廢堆填」目標，可以不用興建第三座焚化爐。

招食肆參與容器試驗

可視試行次階段走塑

「走塑」方面，政府早前完成首階段，原計劃今年實施第二階段，禁止所有即棄塑膠餐具，並禁售和免費供應多環膠圈套、枱布、牙線棒，以及禁止免費供應耳塞等。謝展寰表示實施第二階段「走塑」存在實際困難，難以強制推行，故改變策略，以「試驗」方式推廣。他說前日已啟動招募食肆參與非塑膠容器試驗計劃，約有1000間食肆參加，認為可視為開始試行第二階段「走塑」，而未來會視乎情况全面推行。他說，希望未來慢慢有兩三千間商家參與有關試驗，強調會待有產品能夠符合絕大部分商家需要，始再立法。

上 / 下一篇新聞