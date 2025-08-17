垃圾徵費延向立會匯報 謝展寰稱需蒐更多民意

至於原定今年實施的第二階段「走塑」，謝展寰稱前日啟動招募食肆參與非塑膠容器試驗計劃，可視為開始試行第二階段「走塑」。

謝展寰昨在商台節目《政經星期六》稱，垃圾收費目的是減廢，當局增加宣傳教育及回收配套已有明顯效果，而垃圾收費只是諸多減廢工具的一種，當局會傾聽更多民意後再報告，會視乎情况確定政策短期內是否需要重推。他重申冀透過多種方式實現減廢，期望達至2035年「零廢堆填」目標，可以不用興建第三座焚化爐。

招食肆參與容器試驗

可視試行次階段走塑

「走塑」方面，政府早前完成首階段，原計劃今年實施第二階段，禁止所有即棄塑膠餐具，並禁售和免費供應多環膠圈套、枱布、牙線棒，以及禁止免費供應耳塞等。謝展寰表示實施第二階段「走塑」存在實際困難，難以強制推行，故改變策略，以「試驗」方式推廣。他說前日已啟動招募食肆參與非塑膠容器試驗計劃，約有1000間食肆參加，認為可視為開始試行第二階段「走塑」，而未來會視乎情况全面推行。他說，希望未來慢慢有兩三千間商家參與有關試驗，強調會待有產品能夠符合絕大部分商家需要，始再立法。