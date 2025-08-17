明報新聞網
養和第二季兩配藥出錯 衛署：未遵實務守則要求

【明報專訊】養和醫院今年第二季發生兩宗錯誤處方藥物事件，分別涉及78歲男病人被錯誤注射一劑胰島素，以及76歲女病人獲配發錯誤劑量的抗凝血藥，兩人情况穩定。衛生署表示已完成上述兩宗事件調查，指醫院未遵守實務守則要求。

翻查衛生署資料，過去一年私家醫院共錄得9宗涉錯誤處方藥物的重要風險事件，當中4宗涉及養和，聖保祿醫院和中大醫院各涉2宗，1宗涉港怡。本報昨向養和醫院查詢第二季個案資料，以及是否涉人為疏忽等，正待回覆。

另有日間醫療中心錯注化療藥

衛生署今年第二季另接獲一宗重要風險事件，涉92歲男病人接受濃縮電解輸液注射時，輸液速度出錯；另有一宗由日間醫療中心呈報的事件，涉59歲男病人被注射錯誤化療藥物，兩人情况穩定。據悉兩宗事件分別涉港怡醫院及安健腫瘤治療中心，衛生署正在調查。

衛生署回覆稱，第二季有呈報重要風險事件的私營醫療機構已按要求於4周內向署方提交調查報告，並已採取改善措施。

港怡醫院回應稱，該名92歲男病人自5月底因假性腸阻塞入院，6月底因血鉀濃度低於正常，主診醫生為其處方氯化鉀注射液；護士按醫生處方將濃縮電解輸液稀釋，並使用儀器輸液，惟注射時間至原定一半時，輸液已完成。院方表示病人當時各項維生指數穩定，無出現任何症狀。港怡表示，院方已按指引向衛生署呈報及提交調查報告，並為醫護人員就複核靜脈注射藥物方面提供額外培訓，院方將研究應用科技進一步提升藥物注射準確度。

