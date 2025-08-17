上周日134萬人次 創出入境歷史新高

與深圳探討加強協調應對需求

陳國基昨早到訪香園圍管制站檢視口岸部門應對出入境人流上升的各項安排，透露作為第一個「人車直達」管制站，蓮塘／香園圍口岸深受內地旅行團歡迎，上周日合共3.1萬人次內地旅客入境創新高，高峰時段部分內地旅行團要等候較長時間入境本港。

陳說政府已推出各項措施提升管制站運作，包括優化人手調配、增加櫃枱和檢驗過關通道數目，並在頂峰時設臨時櫃枱查驗過關者身分等，呼籲本港市民及內地旅客善用入境處網站及流動應用程式，以及深圳市政府口岸辦微信小程序「i-口岸」查閱實時過關情况，適當調整過關口岸選擇、考慮「錯峰出行」。

他說當局會積極做好口岸配套、人流車流疏導，認為深圳亦積極應對過關人流壓力，未來會與深圳當局會面，探討如何加強兩地口岸部門協調，更好共享資訊及提升協作。

據「深圳口岸發布」微信公眾號消息，8月9日深港陸路口岸迎來出入境客流高峰，達101.92萬人次，其中福田口岸尤其「火熱」，單日出入境達25.25萬人次，突破該口岸設計流量，也刷新了恢復通關以來人流新高。