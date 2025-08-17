明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

上周日134萬人次 創出入境歷史新高

【明報專訊】來往香港及內地的旅客不斷增加，繼深圳早前公布本月9日福田口岸出入境人次突破該口岸設計容量，也刷新恢復通關以來新高，政務司長陳國基昨日在facebook發帖表示，7月訪港旅客439萬人次，較去年同期升12%，而上周日（10日）總出入境人次更創歷史新高，達134萬人次，稍後會與深圳市領導會面探討加強兩地協調，以應對跨境通行需求。

與深圳探討加強協調應對需求

陳國基昨早到訪香園圍管制站檢視口岸部門應對出入境人流上升的各項安排，透露作為第一個「人車直達」管制站，蓮塘／香園圍口岸深受內地旅行團歡迎，上周日合共3.1萬人次內地旅客入境創新高，高峰時段部分內地旅行團要等候較長時間入境本港。

陳說政府已推出各項措施提升管制站運作，包括優化人手調配、增加櫃枱和檢驗過關通道數目，並在頂峰時設臨時櫃枱查驗過關者身分等，呼籲本港市民及內地旅客善用入境處網站及流動應用程式，以及深圳市政府口岸辦微信小程序「i-口岸」查閱實時過關情况，適當調整過關口岸選擇、考慮「錯峰出行」。

他說當局會積極做好口岸配套、人流車流疏導，認為深圳亦積極應對過關人流壓力，未來會與深圳當局會面，探討如何加強兩地口岸部門協調，更好共享資訊及提升協作。

據「深圳口岸發布」微信公眾號消息，8月9日深港陸路口岸迎來出入境客流高峰，達101.92萬人次，其中福田口岸尤其「火熱」，單日出入境達25.25萬人次，突破該口岸設計流量，也刷新了恢復通關以來人流新高。

上 / 下一篇新聞