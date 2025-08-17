警再搗高德黑工集團拘5人 與內地司機五五分帳 擁18車儼如車隊

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（高德打車）去年攻港，主打網約的士市場，後來服務擴展至網約車。早前有高德網約車司機在荃灣載客，被乘客拍下影片，承認沒有香港身分證，警方調查揭發有詐騙集團安排司機用他人帳戶接單載客取酬，上周三（13日）拘捕一名涉嫌借出網約車平台戶口的男子，他涉串謀詐騙。新界北總區刑事總部警司鄧翊几稱，除上述案件，警方早前亦接獲報案，指在大埔及九龍西發生同類情况，報案人同樣透過網約平台叫車，發現司機不熟路，並操不純正廣東話，懷疑司機非法載客取酬。

3本地人骨幹 安排內地司機領港駕照

警員接報到場後，以非法載客取酬、在沒有第三者保險保障下駕駛及違反逗留條件等罪名，拘捕兩名分別41歲及50歲內地司機。鄧稱兩人早前被控相關罪名，案件已進入司法程序。據了解，其中一名司機已被定罪，另一案仍在審理。

警方調查發現，上述兩宗發生在大埔及九龍西的案件涉同一犯罪集團。警方於本月15日及16日在屯門及落馬洲拘捕兩男一女本地人，年齡40至65歲，涉嫌串謀詐騙、協助及教唆違反逗留條件、容許駕駛或使用汽車而作出租或取酬載客用途、洗黑錢共4罪，3人相信為集團骨幹成員，昨仍被扣查。

調查顯示，犯罪集團涉於今年中開始招攬內地人來港載客取酬，會先安排內地司機來港申請駕駛執照，其後司機以訪客身分入境，再使用由集團成員登記的私家車及網約車平台帳號接單載客。事成後，集團向司機以現金發放酬勞，據悉司機與集團五五分帳。鄧稱，涉案集團分工明確，有成員負責車輛登記，集團名下同一地址有18輛同款同型號混能私家車登記，猶如車隊；另外有成員充當平台戶口登記人，將名下的轉數快戶口、銀行戶口、電話號碼等用作平台戶口登記，其中有部分戶口疑用偽造香港身分證登記。警方初步相信集團有成員在內地做接頭人，會繼續調查，並聯絡涉案網約車平台了解如何堵塞漏洞。

「粵車南下」更多互換駕照 議員促把關

本報昨向高德地圖查詢，至截稿前未獲回覆。

對於接連有網約車司機被揭涉及詐騙集團，民建聯立法會議員陳恒鑌稱，相信有不法分子看準本港網約車未合法化的「空窗期」，利用法例及平台漏洞圖利，盼政府加強放蛇打擊及加快立法規管，「高德亦要想清楚這段時間是否要繼續參與（經營網約車）」。陳分析，高德現時雖透過服務商管理司機，但理應也有責任覆核司機資料，相信若有雙重查核，已能堵截部分不法之徒。他說明白一般商業機構未必有能力準確辨認身分證真偽，建議入境處探討措施協助網約平台辨別。

就今次集團涉安排內地司機來港免試互認領取駕駛執照，陳稱，隨政府今年內推展「粵車南下」，相信兩地互換駕照只會常態化，當局更須嚴防黑工，日後審批申請應更謹慎，如問清楚申請用途，入境處亦應協助監察有否頻繁來港的可疑人。