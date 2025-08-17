自提點貨堆如山瀉出門 員工加班「自費」請外援

內地網購平台拼多多及京東去年底、今年初分別以「一件包郵」、「買貴就賠」等策略攻港，淘寶上周亦加入「燒錢」行列，推出包郵（免運費）優惠。本報記者本月初下午到黃大仙啟鑽商場一間自提點觀察，店內貨物堆積如山，一度瀉出至大門門檻位置，有大包裹疊在約兩米高處，市民取件時，職員需踏上貨物東翻西倒，甚至要向取件市民稱包裹在「貨山」底、暫時無法處理，着客人翌日再取；每件貨的取件時間平均超過一分鐘，輪候人龍不時拉長。

在自提點做暑期工的溫先生是唯一職員，他向本報稱，堆積情况除因人手問題，貨量愈來愈多是主因。他舉例，上月每日貨量約160至180件，其後貨量「線性上升」至今個月約400件，處理時間相應增倍，甚至不時加班，「有一日我未執完，第二日一定執唔晒」。訪問當日，他早料到加班都完成不到當日貨量，急召朋友幫忙，並從自己的60元時薪加班費中，拆分25元予對方作報酬。

天水圍自提點10年4舖變8舖

稱時見市民疑買違禁品

天水圍新北江商場二期的嘉湖新城，其中19個舖位分別由5間自提點租用，每間約50呎。有成立近10年、不願透露店名的自提點東主表示，開店初期只租4間舖，貨量每年遞增，由首年每日近300件增至目前約800件；若遇上促銷，如「淘寶618」、「雙11」或「年貨節」等，貨量可達每日1300件，因此近年陸續擴充至8間舖。她又透露，不時見市民網購懷疑違禁品，例如雞蛋、米、蟋蟀、麵包蟲、火機等。

市民：產品便宜「扔咗都唔肉赤」

市民張小姐主要網購家庭用品及乾貨，自言「以前唔畀我眼見、唔畀我摸嘅嘢係唔會買」，但因現時內地產品及運港成本低，未見過一樣照買，「𠵱家香港人有邊個唔淘寶？」她又說，不少網購產品貨不對辦，但便宜得「扔咗都唔肉赤」，「平嘢（質素）當然會差啲啦，唔好咁高要求」。

（消費轉型系列‧一）