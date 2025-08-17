明報新聞網
港聞

港聞一

無處不網購 小店兼營取貨點求生 車房轉型副業變主業 寵物店：不介懷客人網購貓砂

【明報專訊】近年本地經濟環境轉變，港人熱中於北上消費外，眼球稍移，不少市民網購亦令國貨南下湧港。本報記者統計8間在港經營的主要集運商提貨點數目，全港自提點至少超過1900個；比對全港18區人口，最密集是油尖旺區，每2394人有一個自提點。兩類熱潮夾擊下，有本地車房、寵物店、洗衣店等順應時勢，在原本業務一旁稍為轉型，利用店內空間，躋身網購行列兼營自提點另覓收入，力爭在經濟「洗牌期」免遭淘汰。

明報記者 范灝民 施晉宇

全港近2000自提點 油尖旺最密

近期內地網購平台推出各式購物優惠，吸引市民消費。本報記者月初到黃大仙一間集運自提點觀察，貨物堆積如山，一度瀉出大門門檻，職員要踏上貨物尋貨物，有取貨市民表示「以前唔畀我眼見、唔畀我摸嘅嘢係唔會買」，但「𠵱家有邊個唔淘寶？」

網購需求增加，自提點區區皆是。據本報統計8間在港營運自提點的物流服務商——菜鳥、順豐（不包括自提櫃）、香港集運、公主集運、鑫航集運、集運世家、神州集運及BuyUp，撇除重複地址後，截至上月全港共設最少1914間自提點，有184間的元朗最多，有35間的離島區最少；若以各區人口比例計算，油尖旺最密集，每2394人有一個自提點，西貢區則每6507人有一個自提點（見圖表）。

「汽車生意佔一成」

車房為做自提點改裝

近年政府呼籲商家轉型應對市民及旅客的消費模式變化。本報統計上述數據時發現，不少店舖本身有「主業」，如車房、寵物美容店、洗衣店、藥妝店、餐廳及髮廊等。於柴灣開業逾廿年、原本主營汽車維修的歐亞汽車負責人李小姐表示，以往主要維修貨車，每年有100萬元營業額，惟新冠疫情後客量大減，「有人退休，有人生意失敗」，加上「港車北上」方便車主往返內地整車，目前汽車相關生意僅佔整體生意約一成。

李小姐續稱，隨着車房式微，本打算「順水推舟」結業兼退休，但不捨與街坊交流的日常，希望在仍有心力下，繼續「諗點樣生存」。她說，成為自提點前，港人網購未如現時蓬勃，與菜鳥商討細節近一年，兩年前開始合作；之後車房業務重心更逐漸傾斜於網購提貨，遂將用作「入車」的斜坡改建為梯級，方便作為自提點運作。她透露，目前該業務扣除成本後，每月可有約兩三萬元收入。

對比2009年，現時車房格局已面目全非，但仍保留小量「飛機唧」及維修躺板等架生整車。李小姐說，現時很多市民買衫褲鞋襪皆先上網物色，網店無舖租成本、產品價格低，配合包郵等策略，港人網購「根本唔會停」，亦令她工作比之前困身，「每星期7日都要收貨」，形容現時是「朝代轉換嘅時候」。

「拎拼多多嗰陣買我啲嘢」

寵物店：至少帶動人流

寵物美容店Rainbow Pet Shop於筲箕灣一小巷開店約廿年，主營寵物美容及用品。負責人伍小姐表示，寵物用品零售生意「的確差咗」，她與不少港人一樣有網購習慣，覺得當中有謀利空間，遂於今年6至7月先後與兩間物流服務商合作成為自提點，暫未收到首份佣金，但預料收入只可稍作幫補。不過她認為，即使自提點收入微，至少可讓客人知道店舖存在，帶動人流，「買我啲嘢嗰陣拎拼多多，或者拎拼多多嗰陣買我啲寵物嘢」。伍又說，雖曾目睹有客人網購貓砂，但她不會介懷，會接受市場決定。

在灣仔經營逾廿年的藝舍洗衣店是順豐合作自提點。負責人Alex表示，以往較常接區內酒店、旅客訂單，但疫後經濟未回勇，加上移民潮使生意減少，去年加盟做自提點。但他說，由於順豐貨量不多，最高峰月入也只近2000元，僅夠幫補租金。

李兆波：租金不減 網購勢續

經濟學者李兆波表示，商家利用店舖空間轉型做自提點，獲取額外收入幫補支出屬良策。對於實體店前景，他說香港稅貴，連帶租金高昂，一般商家為平衡成本，可能犧牲人手及壓縮店面空間，影響客人消費體驗，加上近年網購產業趨成熟，整個購物流程可靠，甚至出現規模經濟，市民較少憂慮被騙，故當實體店消費體驗差，更易傾向網上消費。

李兆波認為，若本地租金不減，市民網購趨勢將持續，除具特色的實體店或可繼續經營，其他可藉網購取代的商舖，依然會繼續「捱打」或陸續結業。

（消費轉型系列‧一）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕消費轉型系列 消費轉型

